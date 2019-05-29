澳大利亚悉尼出现空前干旱 政府宣布下周将限水

据“中央社”报道，澳大利亚悉尼出现空前干旱，新南威尔士州政府宣布，将对家户和企业实施限水。这将是悉尼10年来首度进行重大限水。
政府称，大悉尼地区部分集水区水量创1940年代以来新低，因此将自下周开始实施限水。当地水务首长培菲(Melinda Pavey)在声明中说：“新南威尔士州部分地区出现空前干旱。”
悉尼民众和企业若让水管开着或以喷水系统喷洒庭院，可能分别遭罚最高220澳元及550澳元。
澳大利亚去年12月至今年2月遭遇史上最热夏天。
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
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