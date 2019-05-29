爱尔兰总统说愿与中方共同推动双边关系不断向前

爱尔兰总统希金斯28日在都柏林说，爱方高度重视发展对华关系，愿与中方一道，共同推动爱中双边关系不断向前发展。

希金斯是在接受新任中国驻爱尔兰大使何向东递交国书时做上述表示的。

何向东表示，近年来，在两国领导人的关心下，中爱互惠战略伙伴关系保持高水平发展，各领域友好合作成果丰硕，人民友谊不断加深。他期待与爱方共同努力，携手推动中爱双边关系再上新台阶，更好造福两国和两国人民。（记者张琪）

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