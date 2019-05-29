芝加哥农产品期价28日全线大涨

芝加哥期货交易所玉米、小麦和大豆期价28日全线上涨。
当天，芝加哥期货交易所玉米市场交投最活跃的7月合约收于每蒲式耳4.2025美元，比前一交易日上涨16美分，涨幅为3.96%；小麦7月合约收于每蒲式耳5.0475美元，比前一交易日上涨15.25美分，涨幅为3.12%；大豆7月合约收于每蒲式耳8.56美元，比前一交易日上涨26.25美分，涨幅为3.16%。
市场分析人士说，美国中西部和南部平原接连不断的降雨，使得美国玉米和大豆的播种进度严重滞后，一些地区遭遇洪水及冰雹、龙卷风等灾害性天气，还可能造成美国冬小麦减产，这些因素大幅推涨了芝加哥农产品期价。（记者王强）
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