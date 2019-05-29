美国中部遭遇"史上最严重洪水" 已致9人死亡 

人民网讯 据美国中文网综合报道，美国中部遭遇龙卷风、大风、冰雹和大雨等极端天气，过去两周的灾情已造成至少9人死亡。大风和“史上最严重”洪水过境后，现场一片疮痍。

俄克拉荷马州塔尔萨市的国民警卫队加紧巡逻该市的堤坝系统。市长拜纳姆（ G.T. Bynum）28日表示：“堤坝系统正在按设计运行。”但他警告称：“我们要求每个人做好最坏准备……可能遭遇我们历史上最严重的洪水。”

拜纳姆敦促堤坝附近的居民“主动搬迁”。政府开设了多个避难所，并开始评估洪水对该市基础设施的影响程度。

根据美国国家气象局数据，塔尔萨附近河流的水位预计将在29日晚达到创纪录的顶峰，塔尔萨增加了Keystone水库的放水量，但这给下游的阿肯色州史密斯堡造成巨大压力，那里的水位27日已创下历史新高，导致一些居民被迫撤离。史密斯堡市长麦吉尔（George McGill）说，该市正在经历洪灾，救援工作持续进行中。他同时提醒居民，出行时要当心。“这是我们以前从未见过的景象，以前我们曾安然度过其他次破纪录的洪水，这次洪灾我们也将平安度过。”（老任）

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