社评：美方应当想到中国有稀土这张牌

发改委有关负责人星期二回应新华社记者关于中国是否会将稀土作为武器反制美方打压的问题，表示如果有谁想利用我们出口稀土所制造的产品反用于遏制打压中国的发展，那么稀土主要产地“赣南原中央苏区人民、中国人民都会不高兴的”。这显然是向美方发出的一个强有力信号。

中国是世界最大稀土生产国，每年的产量占全球80%以上，是美国等西方主要国家最大的稀土进口来源，美国从中国进口的稀土约占该国总需求的80%。稀土包含17种稀有金属，被广泛用于民用及军事领域，从手机、电动车电机到军用喷气式飞机引擎、卫星和激光设备都离不开它。稀土因此被称为“工业的催化剂”。

自美国宣布将华为列入“实体名单”后，对中国可能会限制甚至停止对美出口稀土的猜测就不胫而走。我们认为，如果美国不断加码对中国的打压，中国拿起稀土这个武器应当是迟早的事。

中方很清楚，每个国家的工业都处在全球复杂的供应链中，中国如果切断对美稀土供应，会产生复杂的效果，中方的自我损失也不会是零。然而它对美方的打击肯定要大得多。美国舆论近日不断散布中国向美断供稀土可能“不起作用”和“自伤”的言论，反映的恰是美方很不希望看到中国打这张牌，因为那的确会给美方造成压力。

美国有稀土矿，但是把它们开采出来并且建立起相关完整的产业链，至少需要几年时间。而美方储存的稀土产品一般估计只能使用几个月。澳大利亚等美国盟国也生产稀土，但产量和产品的齐全度与中国都没法比。一旦失去中国稀土，美方肯定将面临调整的很大困难。

至于美国舆论预测的那些情况，比如美方有可能从盟国那里转买从中国进口的稀土，或者中国的限制会冲击中国作为稳定供应者的声誉等等，这些问题随着中美贸易战进一步激化和中国应战准备的加强，都不会仅仅按照美方所希望的逻辑发展。中国是有力量并且市场庞大的国家，中国有能够影响世界产业分布格局的诸多杠杆。

中国并不想升级贸易战，但美方一再采取极端行动，特别是无任何正当理由通过行政干预切断美国企业对华为等中国公司的供应关系，这种情况下中国任其胡作非为而不采取报复行动，显然既不符合国际关系的基本逻辑，也不是人们对局势的期待。

当然了，美国是个强大的国家，这个世界上大概不会有某个绝对的招式能置美国于绝对困境，就像反过来没有一个绝对招式能够击垮中国一样。我们愿意相信，贸易战、尤其是严重升级并且加上了用断供关键资源打击对方的贸易战会造成双方的彼此消耗，如果不被美方紧逼，克制将一直是中国的优先选项。

贸易战如果按照愈打愈烈的势头延续下去，肯定还会对全球生产和消费产生越来越严重的链式反应。这个责任无疑要由美方来承担。华盛顿是贸易战的发动者，是各种规则的践踏者，它把“美国利益优先”置于国际道义和规则之上，这是全世界有目共睹的。

稀土武器虽然强大，但它只会是中国的防守工具，而不是远征军中的旗舰。它传递的是中国不会屈服于美国压力，我们也非赤手空拳的信号。希望美方保持克制，不要狂妄地继续增加赌注，否则的话，他们将会看到，中方的牌远没有打完，而且我们有决心和意志与美方打到底。

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)