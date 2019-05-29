科索沃“扫黑”抓了俄罗斯人，俄塞两国愤怒

“科索沃扣押俄罗斯公民是一种令人发指的行为。”28日，俄外交部发表声明，对科索沃警察扣押俄罗斯公民表示谴责。同一天，塞尔维亚总统武契奇下令塞国军队进入全面战备状态。
美联社援引塞尔维亚媒体的报道称，28日凌晨，科索沃警察特种部队突然闯入科索沃北部塞族人聚居的村庄，抓捕了23人，其中包括一名俄罗斯公民。科索沃领导人证实有相关行动，称在进行反走私和打击有组织犯罪行动，并呼吁塞族人保持冷静，支持警方行动。
据报道，这场行动未造成任何人死亡，但有人受伤。科索沃方面称，一名俄罗斯人被拘留，原因是他试图阻止警察行动，目前已经获释。北约驻科索沃安全部队表示会关注局势发展，但不会干涉。
据俄罗斯《观点报》报道，俄外交部在声明中称，被捕的俄罗斯人是联合国职员，享有外交豁免权，但仍遭扣押。俄方认为，这是科索沃阿尔巴尼亚族上层执行挑衅路线的又一例证，也是欧盟和美国多年来纵容造成的直接后果。塞尔维亚也称，科索沃方面的行动是为制造恐慌，让塞族人害怕。（柳玉鹏）
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