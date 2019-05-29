欧委会主席人选待定 各党加紧组建“大联盟”

第九届欧洲议会选举结束，中间偏右的欧洲人民党党团得以保持欧洲议会第一大党团地位。

欧洲联盟方面定于28日举行会议，磋商包括欧盟委员会主席在内的人事任命。欧盟委员会副主席于尔基·卡泰宁认为，欧洲人民党党团领袖、德国人曼弗雷德·韦伯是欧委会主席有力竞争者。

韦伯是德国政党基督教社会联盟成员。他27日在德国慕尼黑说，欧洲议会选举结束，现在到了各党团磋商的时候。

据最新计票结果，欧洲人民党党团获得欧洲议会182个议席，中间偏左的社会党与民主党进步联盟、即社民党党团获得147个议席，分别保持议会第一、第二大党团地位。

欧洲议会设751个议席，依据人口比例和政治协商向欧盟各成员国分配名额。选民投票选举本国政党议员，各政党按得票率分获欧洲议会议席。政党不按国籍区分、而是依照相似政治主张结成党团。

欧洲人民党党团需联合其他党团，形成能够占议会多数议席的“大联盟”。

韦伯晚些时候将会晤欧洲议会其他党团的领导人。过去，欧洲人民党党团和社民党党团合计席位数量足以构成“大联盟”。然而，两大党团在本次选举中分别损失超过30个议席，必须引入其他党团构建“大联盟”。

自由派党团“欧洲自由民主联盟”在欧洲议会议席数排名第三，致力于推进环境保护的绿党党团排名第四。舆论推测，欧洲人民党党团和社民党党团可能与上述两个支持欧洲融合的党团结盟，合计占据507个欧洲议会议席。

欧盟委员会副主席卡泰宁认为，绿党党团会加入“大联盟”。卡泰宁2006年至2012年任欧洲人民党党团副主席。

不过，就欧盟委员会主席人选，不同党团各有想法。欧洲人民党党团以韦伯为候选人，社民党党团推出弗兰斯·蒂默曼斯，“欧洲自由民主联盟”以欧盟委员会分管竞争事务的委员玛格丽特·韦斯塔格为候选人。

卡泰宁看好韦伯。他在芬兰赫尔辛基接受媒体采访时说，就现有形势看，“曼弗雷德·韦伯非常有竞争力”。（陈立希）（新华社专特稿）

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