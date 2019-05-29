奥地利总理遭罢免 誓要重振旗鼓从头再来

奥地利国民议会27日在反对党推动下通过不信任案，罢免总理塞巴斯蒂安·库尔茨，认定他应当为原副总理海因茨—克里斯蒂安·施特拉赫“利益交换”丑闻承担责任。

库尔茨刚刚带领奥地利人民党赢得欧洲议会选举胜利，誓言在提前至9月举行的议会选举中重新夺回政权。

【一次表决】

奥地利最大反对党、中左翼的社会民主党27日在议会发起不信任动议，批评库尔茨对施特拉赫丑闻处置不妥，难辞其咎。

两家德国媒体17日曝光视频，显示两名奥地利自由党高层人士在2017年10月议会选举前与一名自称俄罗斯寡头侄女的女子密会，许以公共工程合同，换取后者提供媒体造势等竞选支持。

作为视频“主角”之一，施特拉赫18日辞去副总理和党首职务。

库尔茨指认自由党“玷污国家名声”，结束与这一右翼民粹主义政党将近一年半的联合执政，宣布提前议会选举，稍后解除自由党核心人物赫伯特·基克尔的内政部长职务，招致多名自由党籍内阁部长集体“撂挑子”。库尔茨随后组建少数派政府。

27日议会表决前，基克尔指认库尔茨“借题发挥”：“他让整个自由党为个别人的错误行为承担责任……借用施特拉赫的视频巩固权力。”社民党主席帕梅拉·伦迪—瓦格纳看法相似，认定库尔茨在丑闻曝光后一味追求权力，“毫无约束、不负责任”。

人民党在议会占据大约三分之一席位，但社民党和自由党联手，能够超过半数。库尔茨因而难逃罢免命运。

美联社报道，在奥地利政坛，反对党时常在议会针对政府发起不信任动议，但这是自1945年以来首次成功罢免总理。库尔茨就任525天，是奥地利第二共和国创建以来执政时间最短的总理。

【一个目标】

遭罢免大约3个小时后，库尔茨在首都维也纳参加一场集会，向聚集在人民党总部附近的支持者讲话，承诺带领人民党取得9月议会选举胜利，夺回总理职位。他说：“国民最终将在9月作决定。”

奥地利人民党在2017年、即上届议会选举中得票率第一，后续与得票率第三的自由党联合组建内阁。下届选举，人民党的胜算或许更大。

欧洲议会选举“奥地利站”26日举行，初步计票结果显示，人民党得票率为34.9%，比2014年上届欧洲议会选举高8个百分点，创党史最佳战绩，在欧洲议会将增加两个席位。社民党得票率23.6%；自由党受丑闻影响，得票率跌至17.2%。

一些分析师说，欧洲议会选举结果意味着，库尔茨和人民党有足够本钱卷土重来。

奥地利总统亚历山大·范德贝伦27日说，定于28日正式解散库尔茨政府，但内阁部长需要留任数天，直至看守政府组建，其间新任副总理兼财政部长哈特维希·勒格尔将代行总理职务。看守政府将执政至下届国民议会选举。库尔茨承诺配合看守政府，尽力提供支持。

库尔茨现年32岁，2017年底就任总理时是欧洲最年轻的领导人。2013年，他27岁，出任奥地利外交部长，成为欧洲最年轻的外长。2017年5月，他30岁，以接近全票的得票率当选人民党主席。（杜鹃）（新华社专特稿）

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