欧委会主席之争或成“权力游戏” 法德分歧大

欧洲联盟成员国领导人定于28日磋商包括欧盟委员会主席在内的人事任命。

欧委会主席人选一般由赢得欧洲议会选举最多议席的党团推荐。德国总理安格拉·默克尔27日赞成沿用惯例，但法国总统埃马纽埃尔·马克龙同一天说，不希望这种惯例“自动触发”。

【“权力游戏”】

现任欧委会第一副主席、荷兰人弗兰斯·蒂默曼斯把主席一职的争夺比作热播美国电视连续剧《权力的游戏》。

蒂默曼斯获得欧洲议会第二大党团社会党与民主党进步联盟、即社民党党团提名。

欧洲议会第一大党团“欧洲人民党党团”推荐德国人曼弗雷德·韦伯。“欧洲自由民主联盟”认定欧盟委员会分管竞争事务的委员玛格丽特·韦斯塔格是接替现任主席让－克洛德·容克的合适人选。

法新社报道，产生欧委会主席的过程看似有章可循，实则暗含国家之间、不同意识形态党团之间的权力争斗。

欧洲议会五年选举一次，26日晚在欧盟全部28个成员国结束投票。据最新计票结果，中右翼的欧洲人民党党团获得182个议席，中间偏左的社民党党团获147席，分别保持第一、第二大党团地位。自由派党团“欧洲自由民主联盟”排名第三，致力于推进环境保护的绿党党团第四。

除欧委会主席，欧洲理事会主席等欧盟领导层职位以及欧洲中央银行行长同样有待表决产生。

欧盟委员会、欧洲议会和欧洲理事会是欧盟三大支柱机构。欧洲理事会是最高决策机构，欧洲议会是监督、咨询和立法机构，欧盟委员会是行政机构，贯彻执行前两者的决策。

【法德分歧】

按照欧盟法规，欧盟28个成员国的领导人提议欧委会主席人选，交予经选举产生的新一届欧洲议会表决确认。

实际操作中，欧委会主席人选一般由欧洲议会第一大党团推荐，经欧盟成员国领导人认可后交予欧洲议会表决。默克尔赞成沿用惯例。

默克尔27日在记者会上说，欧盟成员国领导人需尽快就欧委会主席人选达成一致：“鉴于（新一届）欧洲议会定于6月初履行职责。如果能在那以前提出建议，自然好。”

默克尔说，她所属德国联盟党和执政盟友社民党支持由欧洲议会第一大党团建议的人选。

马克龙所属共和国前进党先前屡次公开反对“惯例”。一名消息人士告诉路透社记者，马克龙认定大多数欧盟成员国领导人与他看法相似，即欧委会主席人选应该经各成员国领导人讨论产生。

马克龙27日与默克尔通电话，告诉对方现有遴选机制“符合法律”，但欧委会主席人选必须反映欧洲议会选举的结果。

初步计票结果显示，代表传统中右和中左翼的“亲欧”主流政党“退步”，主要“疑欧”党团如愿扩大地盘，但没有能“翻盘”。自由派党团和绿党党团增加议席。欧洲人民党党团和社民党党团以往合计控制超过半数议席，今后不得不寄希望于联手自由派党团和绿党党团。

共和国前进党是自由派党团成员。

以法国总统府爱丽舍宫一名官员为消息源，路透社报道，马克龙不希望沿用惯例，同时不愿他与默克尔的分歧公开化。两名领导人都希望6月就欧委会主席人选达成一致。法新社预期，现任第一副主席蒂默曼斯可能成为“折中”人选。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)