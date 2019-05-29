德国百岁老奶奶当选地方议员 关注青少年健康成长

人民网讯 据德国媒体报道，现年100岁的莉瑟尔·海瑟（ Lisel Heise）曾是一名体育教师。如今，她成功当选莱法州小镇基希海姆博兰登（Kirchheimbolanden）的地方议员。该镇有8000居民。
在基希海姆博兰登地方选举中，海瑟女士强调，致力于政治改变和年龄无关。她是英国“脱欧”的批评者，也是法国总统马克龙加强欧盟一体化政策的粉丝。
海瑟决定参选地方议员的一个原因是希望推动当地重开2011年关闭的游泳馆。对她来说，游泳就是"长生不老药"。这位百岁老人还希望创建一个青少年俱乐部，让孩子们可以在那里玩耍、娱乐，发展音乐爱好。（老任）
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