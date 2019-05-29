美国俄亥俄州龙卷风来袭　数人受伤500万人无电可用

人民网讯 据法新社报道，威力强大的龙卷风扫过位于美国中部的俄亥俄州。当地时间28日，俄亥俄州政府官员表示，强风已造成数人受伤，还导致约500万人无电可用。
27日，龙卷风高速扫过岱顿镇（Dayton），造成房屋毁损，并拔起树木。目前还没有接报死亡报告。美国国家气象局（NWS）表示，由于龙卷风损坏了部分电力设施，导致500万人处于断电状态。另外，俄亥俄州有部分地区面临突发暴洪的风险。
蒙哥马利郡（Montgomery County）官员说，救难人员关闭了天然气输送管，并救出了在瓦砾中受困的民众。确切的受伤人数目前还不清楚。（老任）
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