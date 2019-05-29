第四届中法文化论坛将在法国尼斯召开

拉法兰（左）和艾斯特罗西（右）共同宣布第四届中法文化论坛将在法国尼斯召开。（葛文博摄）

人民网巴黎5月28日电（记者葛文博）28日，法国前总理拉法兰与尼斯市长埃斯特罗西共同在法国巴黎展望与创新基金会举办第四届中法文化论坛新闻发布会。

拉法兰宣布，继今年3月中法两国领导人在法国尼斯成功会晤，本届论坛也将于2019年10月6日至10日在尼斯举办。论坛将继续致力于中法工业、旅游和文化的高级别、多领域对话，紧密围绕电影工业、旅游和遗产、工业创新、现代艺术、城市和青年对话等议题进行交流。

“文化是两国人民的粘合剂”，拉法兰表示，“我们多年来致力于增进中法两国文化人物与思想的交流，今年得益于习主席对法国和尼斯市的成功访问，加之尼斯市在法国经济文化领域具有重要地位，我相信此次论坛将取得巨大的进展与成功”。

埃斯特罗西表示，今年是法中关系发展的重要一年，尼斯市将尽一切努力办好本届论坛。他介绍，届时将有法国及欧洲伙伴前往参加，增进和扩大扩大法中、欧中交流。尼斯市希望搭乘法中关系长足发展的“快车”，借助第四届中法文化论坛，继续增进同中国在工业、旅游、文化等领域的交流合作。

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