中国游客在俄滨海边疆区遭遇车祸2人死亡

新华社莫斯科5月28日电（记者李奥）中国驻符拉迪沃斯托克总领事闫文滨28日证实，一辆载有中国游客的旅游大巴当天在俄罗斯滨海边疆区发生交通事故，造成中国游客2人死亡，13人不同程度受伤，其中10名伤者经过医治已出院，3人因伤势原因留院观察。

这是俄罗斯滨海边疆区内务局网站5月28日发布的俄滨海边疆区乌苏里斯克市大巴侧翻事故的现场照片。 中国驻符拉迪沃斯托克总领事闫文滨28日证实，一辆载有中国游客的旅游大巴当天在俄罗斯滨海边疆区发生交通事故，造成中国游客2人死亡，13人不同程度受伤，其中10名伤者经过医治已出院，3人因伤势原因留院观察。 新华社发（俄罗斯滨海边疆区内务局供图）

闫文滨通过电话对新华社记者说，当地时间28日下午，一辆载有中国旅行团的大巴在滨海边疆区乌苏里斯克市发生侧翻事故。该旅行团包括导游在内一共有43名中国人。事故原因正在调查中。

这是俄罗斯滨海边疆区内务局网站5月28日发布的俄滨海边疆区乌苏里斯克市大巴侧翻事故的现场照片。 新华社发（俄罗斯滨海边疆区内务局供图）

闫文滨说，事故发生后，中国驻符拉迪沃斯托克总领事馆启动应急预案，立即派出一名副总领事带队前往现场。总领事馆人员在现场进行协调，并前往相关医院和宾馆看望了中国游客。俄方相关部门负责人也到医院和宾馆进行看望与慰问。

滨海边疆区政府网站28日发表声明说，滨海边疆区行政长官科热米亚科向在事故中遇难的中国公民家属表示慰问，并表示将向伤者和遇难者家属提供协助。

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