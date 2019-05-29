被掩盖的美国经济问题（环球走笔）

哈佛大学社会政策学者罗伯特·曼杜卡近日发表的一项研究结果引起了诸多美国媒体关注。根据这项研究，在过去的40年里，美国贫富社区之间的差距急剧扩大。1980年，只有大约12%的美国人口生活在特别富裕或特别贫穷的地方，而到2013年，这个数字超过了30%。

事实上，美国区域发展分化问题，近年来已在研究界获得越来越多关注，相关研究报告时有发布。美国公共政策研究机构“经济创新倡导组织”几个月前发布的一项研究指出，后金融危机时代，美国经济复苏的大部分收益仅为一小部分地区获得。这项研究具体考察了2007年至2016年全美各邮编区的经济活力、居民收入、就业、住房、教育等各方面状况。通过数据整合，研究者发现该时间段内占总数20%的经济发达区域新增了360万个工作岗位，超过其余80%区域的新增岗位数量之和。而自金融危机以来，30%的农村繁荣程度下降，比例远远高于城市和郊区。经济创新倡导组织总裁约翰·莱蒂耶里指出，金融危机以来，美国大量人口都搬去了经济更具活力的地区。

再早些时候，布鲁金斯学会的一项研究发现，2010年至2016年，全美53个人口在100万以上的都市圈占据全国经济产出的2/3、就业增长的3/4。这53个都市圈同期人口增长数占据全美人口增长总数的93%，说明人口流动也与经济机会保持了同步。这种趋势导致的结果是，美国一小部分地区经济状况明显改善，但小城镇和农村为主的地区情况堪忧。去年以来，从俄亥俄到内布拉斯加，美国众多内陆州的小城镇都推出了助学贷款补贴、购房补贴，甚至免费给予盖房土地等政策措施来吸引人才，恰恰从另一个角度说明了经济活动的地域分化问题。

有分析称，美国区域分化加剧同经济结构正在发生的变化有关。例如，高技术产业崛起就被认为是一个重要原因。后金融危机时代，高技术产业是美国经济中最具活力的部分，提供了大量高收入岗位，而该产业空间布局总体呈现集聚趋势。旧金山过去10年家庭收入中位数的上升幅度为13.2%，在全美100个都市圈中排在第一位。紧随其后的是圣何塞，上升幅度为12.7%。这两个城市同处加利福尼亚州湾区，都是高技术产业集中区。近年来，该地区出现了大量新增人口，这从当地的房价和堵车状况就可见一斑。

经济学家认为，就长远发展而言，区域分化是美国经济的一个隐忧。美联社相关报道指出，随着美国内部分化不断拉大，宏观经济的起色并没有转化为广泛共享的繁荣，这让当前关于美国经济的论调变得更为复杂。实际上，区域发展分化远不只是一个经济问题，也在加剧美国的政治分化。近年来，美国政治中民粹主义的崛起被普遍认为同内陆小城镇不断失去活力密切相关，东西海岸地区和内陆地区、都市地区和农村地区的政治倾向差异明显。

事实上，除了地域分化，当前美国经济经不起细看的隐忧还有很多。蒙茅斯大学4月底的民调显示，收入在5万美元以下的美国人中，只有34%表示自己从经济增长中获得了一定好处，而在年收入超过10万美元的群体中，这一比例是58%。《华盛顿邮报》和美国广播公司5月7日公布的一项调查显示，62%的美国人认为整个经济体系有利于当权者。

上述种种受益不均，目前完全没有进入美国决策者政策讨论的视野。如今美国政府有关宏观经济的论调，主要是拿着个别数据“晒成绩”，着眼点完全是明年的大选。当然，要求本届美国联邦政府更多关注低收入群体，本就是一种“苛求”——如果决策者真的将低收入群体的利益放在政策制定的核心位置，又怎么会四处挑起贸易争端，给他们本就不易的生活带来更多冲击呢？

《 人民日报 》（ 2019年05月29日 16 版）

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