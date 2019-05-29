拉美国家批评美国公司抢占网络域名

美国电子商务巨头亚马逊（Amazon）公司获得网络域名“.amazon”的独家使用权引发拉美国家不满。近日，在秘鲁首都利马参加安第斯共同体峰会的秘鲁总统比斯卡拉、哥伦比亚总统杜克、玻利维亚总统莫拉莱斯和厄瓜多尔总统莫雷诺发表共同声明，表示要联合起来，保护他们的国家免受“互联网治理不当”带来的影响。

互联网名称与数字地址分配机构（ICANN）近日表示，由于相关国家和亚马逊公司未能达成协议，决定在30天征求公众意见期结束后，继续推进亚马逊公司要求（域名）指定的请求。此举意味着亚马逊公司独家获得“.amazon”域名，并能够以此域名经营线上商城。对此，拉美国家表示，在未经该地区国家同意的情况下，拒绝任何占用“amazon”或任何其他涉及地理、历史、文化或自然名称的企图。

亚马逊公司与拉美国家的域名谈判僵持了7年。2012年，亚马逊公司向ICANN申请“.amazon”域名，ICANN总部位于美国加利福尼亚州，是一家负责全球互联网IP地址分配和域名管理等工作的非营利性国际组织。由于亚马逊公司与亚马孙河同名，其举动遭到亚马孙合作条约组织（ACTO）成员国巴西、玻利维亚、秘鲁、厄瓜多尔、哥伦比亚、委内瑞拉、圭亚那和苏里南的集体反对。这8个亚马孙河流域国家一致认为，该域名涉及地理区域名称，与亚马孙河流域在语义上有不可分割的联系，绝不应该成为一家企业的专属物。

2013年，ICANN对亚马逊公司的申请作出“不予受理”决定，但亚马逊公司申请“独立复核”。随后，ICANN表示，ACTO成员国需要与亚马逊公司就域名归属达成协议。

去年，亚马逊公司尝试通过经济利益说服南美国家，承诺为巴西、秘鲁等ACTO国家提供价值500万美元的电子书设备和网络服务，还提出允许给予各国特定的域名。然而ACTO并未向亚马逊公司妥协。厄瓜多尔驻美国大使卡里翁称，ACTO不是在寻求经济补偿，该域名涉及的是主权问题。巴西外交部发表的声明称，巴西和其他7国将继续本着善意原则与亚马逊公司谈判，寻求就域名争端达成“双方都可接受的解决方案”。

今年4月初，巴西外交部提出折中解决方案，提议亚马逊公司与8国共享域名的管理权和使用权，以保护这一地区的文化遗产、促进地区经济增长、帮助地区居民融入数字时代，并期望亚马逊公司“展现高度的公共责任感以及政治和文化敏感性”。然而这一方案并未得到亚马逊公司方面的回应。

巴西外交部此前表示，ICANN的决定违背了ACTO提出的“公共利益”诉求，巴西对亚马逊公司独得域名表示遗憾。秘鲁、哥伦比亚、玻利维亚和厄瓜多尔4国领导人则批评称，ICANN的决定是将私人商业利益置于国家公共政策、印第安人权利以及亚马孙河保护之上。

（本报里约热内卢5月28日电）

《 人民日报 》（ 2019年05月29日 16 版）

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