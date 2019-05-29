利比亚冲突加剧人道主义危机

据沙特阿拉伯阿拉比亚电视台5月28日报道，利比亚“国民军”和民族团结政府武装军队当天在利比亚首都的黎波里展开激战。“国民军”副总参谋长萨拉吉向媒体称，其部队在撒拉丁地区取得重大战果，这一地区距离的黎波里市中心只有数公里之遥。报道称，“国民军”的攻势猛烈，军事推进迅速，双方还将爆发更激烈的战斗。

2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚局势持续动荡。目前利比亚国内两大势力割据对峙：利比亚民族团结政府与支持它的武装力量控制西部部分地区；国民代表大会则在东部城市图卜鲁格另建政府，与哈夫塔尔领导的“国民军”联盟，控制东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市。

今年4月4日起，利比亚“国民军”对的黎波里发起军事行动，与控制该市的利比亚民族团结政府军队交战。此前利比亚民族团结政府总理萨拉杰与哈夫塔尔在阿拉伯联合酋长国首都阿布扎比举行会晤，双方就结束利比亚过渡阶段的政治安排达成协议。但由于的黎波里战事爆发，会晤成果受到破坏。

目前，利比亚冲突愈演愈烈，造成的人道主义灾难引起国际社会的广泛关注和极大担忧。联合国秘书长利比亚问题特别代表加桑·萨拉姆日前向安理会通报利比亚局势时警告说，利比亚正濒于爆发全面内战的危险边缘。萨拉姆指出，的黎波里冲突升级至今，已经造成包括29名平民在内的460多人死亡、2400多人受伤，超过7.5万名平民被迫逃离家园，其中一半以上是妇女和儿童。据估计，仍有10万多人被困在毗邻前线的地区，40多万人被困在受冲突直接影响的地区。与此同时，冲突导致利比亚各地物价上涨、物资短缺、基础设施遭到破坏，包括电力和水力。萨拉姆强调说，即使的黎波里外围的冲突立即停止，造成的破坏也需要数年才可修复。

眼下，冲突不但没有停息的迹象，反而不断加剧。萨拉姆指出，此次冲突导致利比亚全国大会无法召开，利比亚难民和移民的处境变得更加窘迫，目前近3400名难民和移民被困在靠近冲突区的收容中心。冲突还使原本已遭到重创的极端组织“伊斯兰国”和“基地”组织在利比亚南部获得喘息之机，并向利比亚邻国渗透。

“只有双方坐下来谈判，通过政治而非暴力的途径，才能弥合分歧、解决冲突。”约旦《宪章报》如是评论。萨拉姆也强调，利比亚问题不能通过军事手段解决，包括联合国安理会在内的国际社会应采取行动，阻断外国武器流入利比亚，并迫使利比亚各方重启对话，否则利比亚将陷入各派混战加剧的乱局。中东媒体也纷纷呼吁利比亚冲突双方尽快捐弃前嫌、结束冲突，使局势早日恢复平静。

（本报开罗5月28日电）

《 人民日报 》（ 2019年05月29日 16 版）

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