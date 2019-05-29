欧洲新议会政治格局更趋复杂（国际视点）

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第九届欧洲议会选举投票5月26日落下帷幕。最新计票结果显示，传统优势党团成功守住议会多数席位，但实力减弱；包含极右翼势力在内的“疑欧派”党团席位数增加，但未能颠覆议会传统格局。未来欧洲议会各派政治力量更趋多元。

欧洲议会选举每5年举行一次，被视为欧盟民意“风向标”。作为欧盟的监督、咨询和立法机构，近年来欧洲议会在欧盟预算、欧盟事务、人事任命等各领域的话语权越来越大。因此，欧洲议会选举成为欧盟各成员国大小政党角力的舞台。

政治势力将更加“碎片化”

此次议会选举于5月23日至26日在欧盟28个成员国举行。截至本报记者发稿时，欧洲议会公布的最新数据显示，中间偏右的欧洲人民党党团将获得180席，中间偏左的社会党党团有望获152席，分别保住了议会第一、第二大党团的位置，但席位数都比上届减少30多席，丧失了形成“大联盟”掌控欧洲议会的半数优势。

与此同时，欧洲自由民主联盟党团及绿党党团分别位列第三、第四。由于排名靠前的党团都支持推进欧洲一体化，同属“挺欧”阵营，因此可以预料未来欧洲一体化的大方向不会改变。

欧洲议会共有751个议席，从1979年开始在欧盟各成员国中通过直接选举产生。目前的欧洲议会议员任期将于7月1日结束，新的议会将于次日开始接管。一般来说，当选议员在欧洲议会中按照党派组成跨国党团，议员更多是依据党团诉求展开日常工作。

过去40年里，欧洲议会一直被欧洲人民党和社会党两大党团把持。但这种传统的政治格局如今被首次打破，两大党团在欧洲议会的话语权大不如前。持中间立场的欧洲自由民主联盟党团及法国总统马克龙所领导的党派组成的党团预计掌握的席位为109席，将成为欧洲议会的第三大党团，是本届选举的最大赢家。绿党和欧洲自由联盟组成的党团则是此次欧洲议会选举的“黑马”，预计将获得69席，暂居第四。

从目前的选举结果来看，欧洲政治的基本盘尚未崩塌，但未来欧洲议会的政治势力将更加“碎片化”，各派政治力量更趋多元。

议会各派力量将加剧博弈

随着欧洲人民党党团和社会党党团两大党团主导欧洲议会的局面不再，在今后5年甚至更长的时间内，议会各派力量将加剧博弈，这会给欧洲议会未来增添更多不确定性。

选前有民调显示，极右翼政党等“疑欧派”党团有望在此次欧洲议会选举中获得约1/3的议席。最新计票结果表明，尽管“疑欧派”政党未能改变欧洲议会的传统格局，但其席位比上届增加了30多个。

在法国，出口民调显示玛丽·勒庞领导的极右翼政党“国民联盟”的得票率领先马克龙所属的执政党共和国前进党，首次成为法国第一大党；在英国，据不完全计票结果显示，极右翼政党脱欧党以31.7%的支持率获得压倒性胜利；在波兰，出口民调显示，右翼政党法律与公正党得到超过40%的选票；在意大利，意大利副总理萨尔维尼领导的联盟党赢得了34%的选票，比去年大选支持率翻了一番。

最近几年，极右翼政党利用经济衰退、难民危机和频繁发生的恐怖袭击等煽动民粹主义，在地方和国家选举中攻城略地，发展迅猛，在此次欧洲议会大选中很有可能重塑欧洲政治格局。欧盟知名智库布鲁格研究所研究员宫塔姆·沃尔夫对本报记者说，在这次被称为“挺欧派和疑欧派对决”的欧洲议会选举中，极右翼政党虽然没有获得预期的胜利，但其发展势头强劲，不容小觑。欧洲传统主流政治家应该“醒醒了”，否则在不久的将来就会看到欧洲议会被“翻盘”的局面。

欧洲媒体普遍认为，极右翼政党的前进步伐在此次选举中之所以受阻，一个重要原因是选民投票率大幅上升。此次欧洲议会选举的投票率达到了51%，创下20年来新高。英国“脱欧”和跨大西洋盟友关系裂痕加剧等因素也在倒逼欧盟选民增强对欧盟的“向心力”。

欧盟委员会主席人选受关注

此次欧洲议会选举还将对欧盟委员会主席的人选产生影响。28日，欧盟成员国领导人计划在布鲁塞尔欧盟总部召开会议，就新一届欧盟委员会主席人选遴选程序进行最后商讨。2014年选举时，欧洲议会开始推行“领衔候选人”制度。议会最大党团的“领衔候选人”将获得欧洲理事会提名，经欧洲议会表决后当选欧盟委员会主席。但由于“领衔候选人”制度一直受到多方质疑，此次能否实施尚不确定。

有评论指出，新一届欧盟委员会主席人选之争只是新一届欧洲议会讨价还价的前奏。在欧洲议会，通过议案至少需要获得376名议员的支持。而此次选举结果意味着，处于第一、第二位置的两大党团只是以微弱优势领先，再度联手也无法满足多数议席的要求，必须要和第三甚至第四大党团合作。

欧盟新闻网站“欧盟动态”分析称，鉴于目前半圆形的欧洲议会大厅历史性的平衡被打破，新一届欧洲议会党团之间的合纵连横将变得格外艰难。由于政治格局更加“碎片化”，新一届欧洲议会的声音更加嘈杂，其运作效率可能将变得更加低下。

（本报布鲁塞尔5月28日电）

《 人民日报 》（ 2019年05月29日 16 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)