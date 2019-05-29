联合国人居署推介深圳发展模式

本报内罗毕5月27日电 （记者万宇）在首届联合国人居大会召开之际，联合国人居署27日在肯尼亚首都内罗毕发布《深圳故事：经济、社会与环境转型》一书，推介深圳过去40年间经济社会快速转型的发展历程。

《深圳故事》由13名来自多国的专家学者历时一年多写就，从经济政策、财政制度、城市规划、生态建设、城市文化等角度讲述了深圳如何在40年间从一个小渔村成长为全球最具经济竞争力的城市之一。

联合国副秘书长、人居署执行主任迈穆娜·穆赫德·谢里夫在该书序言中写道，当前世界超过半数人口生活在城市中，如何实现可持续城镇化已成为重要课题。“深圳无疑是一个引人注目的成功故事，其发展经验值得全球其他新兴城市和经济特区借鉴。”

“不身临其境，你很难理解深圳正在经历怎样惊人的变化。”本书撰写人之一、博茨瓦纳巴伊萨戈大学教授阿洛伊修斯·莫沙在发布会上说，深圳故事为世界提供了快速城镇化的蓝图，通过对外开放、制度创新、科技创新以及可持续城市规划规避了很多城市化进程中的通病，具有很高的借鉴价值和启示意义。

出席发布会的深圳市委宣传部常务副部长陈金海说，深圳是向世界展示中国改革开放成就的重要窗口，也是国际社会观察中国改革开放的重要窗口。我们希望这本书能够对城市发展做出理论探索，为世界各国的城市管理者、空间规划师、专家学者提供帮助。

今年深圳迎来了建市40周年。据了解，2018年深圳生产总值突破2.4万亿元人民币，同比增长7.5%左右，经济总量居亚洲城市前五。

《 人民日报 》（ 2019年05月29日 03 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)