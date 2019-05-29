国际展览局高度评价北京世园会组织工作

本报巴黎5月28日电 （记者刘玲玲）国际展览局第165次全体大会28日在法国巴黎召开。中国代表团在大会上就2019年中国北京世界园艺博览会的筹办情况进行了汇报，得到了国际展览局及各成员国代表的高度评价。

北京世园会政府总代表、中国贸促会副会长陈洲在报告中介绍说，北京世园会于4月28日隆重开幕，有关国家的政府首脑和国际组织负责人、各参展方代表等约1000人出席了开幕式。园区100个各类特色展园、1200多种植物，充分展现了世界各地独特的园艺特色和地域文化。开幕一个月以来，园区吸引了150多万观众，举办各类活动400多场，搭建起不同文明间交流互鉴的绿色平台。

国际展览局主席克里斯滕森和秘书长洛塞泰斯对北京世园会成功开幕表示了热烈祝贺，并对世园会的组织工作给予了高度赞扬。他们认为，习近平主席在开幕式上的重要讲话令人印象深刻，所倡导的绿色发展理念以及共建美丽家园、构建人类命运共同体的发展主张具有重要意义。与会代表普遍认为，北京世园会是一场专业性强、内容丰富、效率高的园艺盛会，为其他国家举办园艺博览会树立了标杆。

《 人民日报 》（ 2019年05月29日 03 版）

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