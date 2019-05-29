美方不要低估中方反制能力（国际论坛）

“不愿打，不怕打，不得不打”！面对美国挑起对华经贸摩擦，中国政府始终坚持原则立场。美方一次又一次宣布加征关税，中国一次又一次不得不采取反制措施。

全世界都看到，美方手段一步步加码，不仅上调关税，而且试图用尽蛮力扭曲全球供应链，“剥夺”牵系中国企业生存的技术产品供应，其霸道行径令全球哗然。美国决策圈的一些人眼中只有自己——自己的利益，自以为全能的本领，狂傲得不可一世。为了一己之私，他们在全球供应链上呼风唤雨，臆想着“伟大而优先”的他们可以左右一切。然而，只要是学过牛顿定律的人都懂得，作用力与反作用力总是相伴相生，而且大小相等。

随着美国一些政客不停发出极限施压的叫嚣，人们愈加关心中国会拿出哪些“王牌”作为回应。国外不少媒体的目光投向稀土，有分析认为“中国对稀土市场的主导地位，已赋予北京还击之道”。

中国是世界第一稀土生产大国，也是世界最大的稀土材料供应国，而很多发达国家是稀土需求大国。加强稀土资源的开发利用，对中国和整个世界经济发展都具有积极意义。中国一直秉持开放、协同、共享的方针推动稀土产业发展。中国坚持稀土资源优先服务国内需要的原则，愿意满足世界各国对于稀土资源的正当需求，乐见本国稀土资源及稀土产品被用于制造各类先进产品，更好满足世界各国人民对美好生活的需要。

稀土是否会成为中国反制美方无端打压的反制武器？答案并不玄奥。这是产业分工高度全球化的时代，没有协同合作就没有发展进步。稀土元素被誉为现代工业的“维生素”，在冶金、石化、光学、激光、储氢、显示面板、磁性材料等现代工业领域均有广泛应用。随着世界科技革命和产业变革不断进步，稀土元素的战略价值和重要意义日益凸显。全球市场上，稀土新材料的消费量迅速增长，无论军事还是民用，大量产业的发展都离不开稀土资源，其中美国企业对稀土氧化物产品的需求尤其旺盛。当前，美方一些人的确在幻想“资源自立”，但美国对全球供应链的深度依赖是不争的现实。来自稀土产业的美国企业界人士最近颇为不安地对媒体表示：“我们落后很多，我们什么进展也没有。”国际市场研究机构的数据显示，美国是中国稀土的主要买家。事实上，美国生产的消费性电子产品、军事装备和其他许多产品，都高度依赖中国稀土资源。

毫无疑问，美方想利用中国出口的稀土所制造的产品，反用于遏制打压中国的发展，中国人民决不会答应。当前美方完全高估了自己操纵全球供应链的能力，在自我沉醉的空欢喜中无力自知，但其清醒后注定要自打嘴巴。中国有关部门已经多次发表严正声明，中美两国产业链高度融合，互补性极强，正所谓合则两利、斗则俱伤，贸易战没有赢家。奉劝美方不要低估中方维护自身发展权益的能力，勿谓言之不预！

知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。在同世界各国扩大共同利益基础上携手发展，才可能拥抱持久繁荣，共赢的未来才值得拥有。

《 人民日报 》（ 2019年05月29日 03 版）

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