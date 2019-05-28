土耳其军队进入伊拉克境内打击库尔德目标

新华社安卡拉5月28日电（记者秦彦洋 施春）土耳其国防部28日发表声明说，土军队27日起在伊拉克北部哈库尔克地区开展军事行动，打击当地库尔德武装。
声明说，这次代号为“利爪”的军事行动由土耳其陆军和空军联合实施。27日晚，陆军炮兵部队和空军战机首先轰炸敌对目标，特种部队随后空降，对库尔德武装藏匿点、弹药库进行打击。
这份声明指出，本次行动由土耳其国防部长胡卢西·阿卡尔指挥，行动仍在进行中。
土耳其认为藏身于伊拉克北部的库尔德工人党是土国家安全的重大威胁。2015年，土耳其政府与库尔德工人党长约两年的停火破裂后，土耳其频繁越境空袭伊拉克北部库尔德工人党目标，但地面行动较少。
库尔德工人党成立于1979年，寻求通过武力在土耳其、伊拉克、伊朗、叙利亚等国交界处的库尔德人聚居区建立独立国家，其武装人员现多集中在伊拉克北部和叙利亚北部。库尔德工人党被土耳其、美国和欧盟视为恐怖组织。
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