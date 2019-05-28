巴黎古监狱将举行玛丽·安托瓦内特皇后大展 何蒨 摄

人民网巴黎5月28日电（记者何蒨） 法国文物古迹中心于27日在巴黎古监狱举行新闻发布会，宣布即将于10月16日在此开启的法国皇后玛丽·安托瓦内特大展，本次展览主题为《玛丽·安托瓦内特：多面皇后》，是继2008年巴黎大皇宫玛丽生平展后第二次将这位法国传奇皇后搬上展览舞台。此次展览将更为关注玛丽·安托瓦内特在不同艺术语言中的形象变化，特别是大众文化对其形象的多样化阐释，展览将跨越多样化媒介，包括文学、电影、漫画和当代艺术等。

玛丽·安托瓦内特皇后是法国大革命时期最著名的宫廷人物形象，作为路易十六的妻子，她的奥地利皇室背景、奢华生活方式、穿着品味、独立自主的生活态度、以及最终走向断头台的命运，都使得她成为历史学家和艺术家不断质疑、产生好奇的对象。日本漫画家池田理代子在上世纪70年代出版的以玛丽皇后为主题的系列漫画《凡尔赛玫瑰》，使玛丽·安托瓦内特成为在亚洲家喻户晓、老少皆宜的法国历史人物之一。2006年，美国导演索菲娅·科波拉执导的电影《绝代艳后》则使得玛丽皇后突破了传统历史形象的束缚，成为大众文化的偶像之一。正如此次展览的总策展人、历史学者、巴黎高师电影史教授安东尼·得·巴克（Antoine de Baecque）所介绍的，在上世纪50、60年代，大众对玛丽皇后的形象认知仍以负面为主，而从2000年开始，玛丽皇后的形象越来越富多样性，逐渐成为大众文化的偶像之一。

玛丽·安托瓦内特皇后在生前曾被关于巴黎古监狱，这里也留存有许多关于她的遗物，这使得巴黎古监狱成为举办玛丽·安托瓦内特大展的最佳场所。玛丽皇后于1793年10月16日被执行砍头，此次展览也选择了这一日期作为开幕式，展览将借助200余件跨越历史和不同媒介的作品，展示玛丽·安托瓦内特在历史、文学、电影、大众文化及当代艺术中形象的多样性。《玛丽·安托瓦内特：多面皇后》展览还将还原玛丽·安东奈特曾经走过的“死亡通道”，也即她走向断头台的历程，并配以相关作品，提示这一历史事件发生时法国各界的回应。展览将持续至2020年1月26日，有望成为赴法旅行中国友人不可错过的参观计划之一。

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