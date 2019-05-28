外交部：美国驻华大使积极评价西藏之行

人民网北京5月28日电 据外交部网站消息，外交部发言人陆慷今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

问：据报道，中国将不参加由美国主办的、讨论向巴勒斯坦提供经济援助的会议，该会议将于6月在巴林举行。你能否证实？中方为何不参加此次会议？

答：我没有听说你说的情况，中方迄今为止也没有收到任何关于参会的正式邀请。但我相信你很清楚，中国政府在巴勒斯坦问题上的立场是明确和一贯的，我们主张坚持“两国方案”大方向，坚持联合国有关决议、“土地换和平”原则、“阿拉伯和平倡议”等国际共识和准则。国际社会应坚持促和不松懈，尽最大努力凝聚各方共识，倾听有关当事方特别是巴勒斯坦方面的看法和主张。

问：我们注意到，5月24日，第五届中美省州长论坛在美国肯塔基州列克星敦市闭幕。你能否介绍一下具体情况？

答：确实，这次中美省州长论坛引起了中美两国社会的高度关注。特别是这次中美双方的与会人数还是非常多的。如你所说，5月23日至24日，第五届中美省州长论坛在肯塔基州列克星敦市成功举行，论坛气氛非常热烈、富有成果。论坛以“共谱中美关系新篇章”为主题，举行了多场活动。中美两国共约400名代表与会，中方代表包括中国全国对外友协以及重庆市、陕西省、江西省、甘肃省和驻美使馆负责人，美方代表包括美国教育部以及肯塔基、田纳西、科罗拉多、密歇根、华盛顿等19个州负责人。

论坛期间，中美两国与会嘉宾聚焦贸易投资、教育文化、先进制造业、基础设施建设等议题，深入探讨通过地方交流合作推动中美关系健康稳定发展。双方地方政府、企业、院校等机构签署了加强友好省州关系以及农业、能源、教育等领域一系列合作协议。与会期间，美方地方政要和工商界代表在发言中纷纷表示，中美关系十分重要，积极支持两国地方政府和各界人士开展交往合作，同时普遍呼吁妥善处理分歧摩擦，维护两国关系稳定发展。

此次中美双方积极出席论坛，再次表明交流合作是中美两国民心所向、大势所趋。我们愿与美方共同努力，进一步深化中美地方和各界交流与合作，更好造福两国人民。

问：5月27日至28日，联合国亚太经社会第75届年会部长级会议在泰国曼谷举行。中国代表团出席了此次会议，请问中方如何评价本次会议？

答：联合国亚太经社会是联合国最具影响力的区域经济社会发展机构。本次亚太经社会年会主题是“增强人民能力，确保包容性和平等”。中国外交部部长助理张军率中国代表团出席了此次会议，全面参与各项议题讨论，阐明了中方在各界关心问题上的政策和立场。

张军部长助理强调，在当前单边主义、保护主义严重冲击世界经济，冲击国际秩序，冲击国际公平正义的形势下，亚太经社会应秉持初心，把握正确方向，采取有力的行动，为本地区发展创造开放、包容、有利的环境。亚太各国应更加坚定地维护多边主义，深化伙伴关系；更加坚定地构建开放型经济，促进包容发展；更加坚定地推进互联互通，助力联合国2030年可持续发展议程落实；更加坚定地引领创新驱动发展，开辟增长动力。张军部长助理还特别指出，我们坚决反对滥用国家力量打压他国创新企业、人为干预企业经营、扭曲全球市场。

中方主张获得与会各方积极响应。各方积极评价中方对推动亚太区域经济合作、落实2030年联合国可持续发展议程所作贡献，赞赏中方坚持多边主义、推动构建开放型世界经济，表示愿同中方一道努力，深化亚太经社会框架下合作，为促进地区可持续发展和民众福祉作出积极贡献。

年会期间，中方与泰国政府、哈萨克斯坦政府、联合国亚太经社会秘书处共同主办了“一带一路”主题会议。来自30多个国家的150多名代表与会，分享了各自参与共建“一带一路”的成功经验。各方一致认为，“一带一路”是促进可持续发展的机遇和繁荣之路，支持中国提出的高质量共建“一带一路”理念和举措。在当前世界面临诸多不确定性的大背景下，“一带一路”合作共赢、共商共享的理念为世界带来了希望，已经产生积极效应。“一带一路”倡议与联合国2030年可持续发展议程高度契合，必将为推动世界经济增长、改善各国民生、实现可持续发展目标发挥更大作用，开辟更大空间。

问：据报道，中国驻巴勒斯坦办事处主任郭伟昨天表示，中方将不出席六月在巴林召开的国际会议。你能否证实？中方为何不参加此次会议？

答：你的问题和路透社刚才的提问是一样的吧？需要我再重复一遍吗？（记者点头）

好。我不掌握你说的情况。中方迄今没有收到关于参会的正式邀请。我想指出，中方在巴勒斯坦问题上的立场是明确和一贯的，我们始终认为应坚持“两国方案”大方向，坚持联合国有关决议、“土地换和平”原则、“阿拉伯和平倡议”等国际共识和准则。国际社会应坚持促和不松懈，尽最大努力凝聚各方共识，特别要注意倾听巴勒斯坦方面的意见和主张。

问：据报道，华为公司负责人任正非称，他反对任何针对苹果公司的限制措施，如果有这种行为，他将第一个站出来反对。你对此有何评论？

答：我也注意到了有关报道。上周我已经说过了，一个企业心胸有多大，天地就会有多大。

问：据了解，今天，一名朝鲜高官抵达首都机场。你能否证实？中方是否会与他接触？

答：中朝是友好邻邦，双方保持着正常往来。至于你提到的具体问题，我现在没有可以向你提供的情况。

问：我刚刚看到新闻，一辆载有84名乘客的观光巴士在俄罗斯远东地区遭遇车祸，车上有中国乘客。你能否介绍相关情况？

答：我目前不掌握你提到的情况。既然你提到可能涉及中国公民，我们会密切关注。如果有进一步信息，我们会及时发布。 谢谢你提供这一信息。

问：我们看到，美国驻华使馆近日声明称，布兰斯塔德大使日前访问西藏自治区。访问期间，布鼓励中国政府与达赖喇嘛或其代表进行对话，就宗教自由、美方人员进藏等问题表达关切。中方对此有何评论？

答：我们在这已经介绍过，布兰斯塔德大使近日访问了西藏自治区，根据我掌握的情况，西藏自治区和拉萨市主要负责人会见了他。布兰斯塔德大使一行还参访了当地社区、教育文化机构及宗教场所。中方向美方详细地介绍了中国政府的民族宗教政策和西藏自治区经济社会发展情况，表明了中国中央政府在同第十四世达赖喇嘛方面接谈、外国人员访问西藏自治区等问题上的政策，同时我们强调，中方坚决反对任何外国干涉西藏自治区事务、干涉中国内政。布兰斯塔德大使感谢西藏自治区给予热情友好接待，积极评价西藏自治区经济社会发展，表示此访增进了美方一行对西藏的了解。

问：最近有一些关于台美关系升温的报道，比如美国军舰通过台湾海峡、“北美事务协调委员会”被更名为“台湾美国事务委员会”、台“国安会秘书长”李大维与美国总统国家安全事务助理博尔顿会谈等。我们注意到“极限施压”这个词在中美经贸磋商中经常被提到，中方是否会认为台美关系升温是美“极限施压”一部分？另外，中方除了多次表示强烈反对、要求美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定外，是否采取了外交反制措施？

答：你很清楚中国政府在这个问题上的立场，但我可以再重申一遍。

一个中国原则是40年来中美关系发展的政治基础。只有美方严格恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，中美关系才能有好的发展，中美双方才能在一些重要问题上有好的合作，美方对此是十分清楚的。针对你刚才列举的，美方近来在台湾问题上的一些错误做法，我们已向美方表明了中方严正立场，要求美方恪守自己作出的严肃承诺，以免中美关系和两国在重要领域的合作受到干扰。

问：第一，据韩国媒体此前报道，中国国家主席习近平将于6月访问韩国，但后来行程被取消。中方对此有何评论？第二，习主席将于何时访问朝鲜？

答：关于第一个问题，你提到的两方面消息我都没有听说过。

关于第二个问题，中朝是友好邻国，中朝之间、包括高层之间，保持着正常的友好往来。我知道大家特别是韩国记者对这个问题非常感兴趣，如果有这方面的信息，我们会及时发布。

问：据报道，中美女主播计划在星期四上午8点进行关于中美贸易摩擦的英文辩论。你对此有何评论？

答：挺好的，我和大家一样很关心，希望大家都看一看。

你知道咱们中国有一句话吗？真理越辩越明。

(责编：贾文婷、常红)