中华人民共和国和瓦努阿图共和国联合新闻公报（全文）

新华社北京5月28日电 中华人民共和国和瓦努阿图共和国联合新闻公报

一、应中华人民共和国国务院总理李克强邀请，瓦努阿图共和国总理夏洛特·萨尔维于2019年5月26日至31日对中国进行正式访问。访问期间，国家主席习近平会见萨尔维总理，国务院总理李克强同萨尔维总理举行会谈。两国领导人就双边关系及其他共同关心的问题深入交换意见，达成重要共识。萨尔维总理一行访问了北京，并将赴海南访问。

二、瓦方热烈祝贺中华人民共和国成立70周年，高度赞赏中国改革开放伟大成就，相信在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，中国人民将实现“两个一百年”奋斗目标。

中方祝贺萨尔维总理就任以来瓦努阿图在国家建设和对外交往等方面取得的成就，祝愿瓦努阿图国家发展事业取得更大进步。

三、双方高度评价两国建交37年来双边关系取得的发展，重申继续致力于加强两国全方位交流和合作，携手推进相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系，更好造福两国人民。

四、双方一致认为，国家不分大小、强弱、贫富一律平等。在新的历史时期，各国应在相互尊重、公平正义、合作共赢的基础上开展友好交往，尊重以《联合国宪章》为核心的国际法和国际关系基本准则，共同推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体。

五、双方重申尊重彼此国家独立、主权和领土完整，支持各自国家人民自主选择符合本国国情的发展道路，在涉及彼此核心利益问题上相互理解、相互支持。

瓦方重申坚定奉行一个中国原则，承认世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。瓦方支持两岸关系和平发展和中国政府为实现国家统一所作努力。

六、双方一致同意保持高层和各级别交往势头，扩大两国政府部门、立法机构、政党和地方之间的交流合作，加强治国理政经验交流，不断增进相互了解和政治互信。

七、瓦方高度评价中方提出的共建“一带一路”倡议，认为倡议契合广大发展中国家的实际需要，将为包括瓦努阿图在内的太平洋岛国发展带来重要机遇。双方致力于在两国政府2018年签署的共同推进“一带一路”建设谅解备忘录基础上，秉持共商、共建、共享原则，加强政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通等领域务实合作。双方签署共同推进“一带一路”建设合作规划。

八、中方表示将继续加强同瓦努阿图的团结协作，并在力所能及范围内为瓦努阿图发展经济、改善民生提供支持。瓦方感谢中方长期以来提供的帮助，认为中方援助为促进瓦经济社会发展发挥了重要作用，受到瓦人民热烈欢迎。

九、双方一致同意加强贸易投资、农业渔业、海洋资源保护和可持续开发等领域合作，扩大文化、教育、旅游、地方等领域交流，共同办好2019“中国－太平洋岛国旅游年”。中方鼓励更多有实力、信誉好的中国企业赴瓦努阿图投资兴业，将继续向瓦方提供中国政府奖学金名额和各类培训名额，帮助瓦方加强人力资源建设。

十、瓦方赞赏中国与东盟国家共同维护南海地区和平稳定的努力，理解中方在南海问题上的立场。

十一、双方一致表示，愿在联合国、太平洋岛国论坛等多边机制内，就落实2030年可持续发展议程、应对气候变化等重大议题加强沟通协作，坚定捍卫多边主义和多边贸易体制，共同维护发展中国家共同利益。瓦方赞赏中国为促进太平洋岛国地区稳定与繁荣发挥的积极作用。

双方一致认为联合国安理会改革应优先增加发展中国家的代表性和发言权，通过充分、民主协商，凝聚共识，寻求“一揽子”解决方案并达成最广泛一致，确保改革符合联合国长远利益和全体会员国共同利益。

十二、访问期间，双方签署了涉及经济技术、领事等领域的合作文件。两国领导人对此表示满意。萨尔维总理对访华期间受到中方热情友好接待表示衷心感谢。

二○一九年五月二十八日 于北京

(责编：李枫、袁勃)