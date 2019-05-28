2019年中日经济关系还将保持稳定甚至较快发展

人民网讯 5月28日，由中国社会科学院日本研究所、全国日本经济学会与社会科学文献出版社联合出版的《日本经济蓝皮书：日本经济与中日经贸关系研究报告（2019）》在北京发布。
《日本经济蓝皮书：日本经济与中日经贸关系研究报告（2019）》回顾并展望了2018—2019年度日本宏观经济的运行状况，并指出2019年世界经济环境变得更加复杂，不确定性增强，国内经济亦存在诸多风险，日本经济复苏速度将会放缓。随着2018年实现中日两国总理的互访，双边政治关系出现了突破性改善，中日贸易和日本对华直接投资继续保持正增长局面，“政温经暖”的态势更趋明显。随着中日关系的进一步改善，2019年中日经贸合作关系也将继续保持回升势头。
蓝皮书指出，中日经贸关系的走向主要取决于世界经济、中国经济、日本经济和中日关系等主要因素的变化。目前的数据表明，以上四种因素基本稳定和向好，这意味着2019年中日经济关系还将保持稳定甚至较快的发展。
第一，未来世界经济虽有变数，但复苏的大势不会逆转。从短期来看，来自美国的贸易保护主义使世界经济受到一定的影响，不确定性增强，但世界经济总体复苏的趋势并未发生逆转。
第二，中国经济仍保持稳中有进的大趋势。近年来，受国内外经济环境的影响，特别是处于从重视数量向重视质量增长模式转换过程中，中国经济明显减速，但稳中有进的大趋势没有发生变化。
第三，日本经济在超宽松的货币政策和积极财政政策的刺激下，“安倍经济学景气”还将持续一段时间。针对提高消费税税率，日本政府做了比较充分的准备，估计对经济的冲击不会太大。
第四，影响中日经贸合作的另一个重要因素中日关系也从“趋稳向好”向“成熟稳健”的方向发展。2018年是《中日和平友好条约》缔结40周年，双方举行了一系列纪念活动，将两国关系的改善推向了新的阶段。2019年的主要任务就是双方积极落实已签署的协议，使协议内容落地生根、开花结果。2019年6月习近平主席将赴日出席大阪G20峰会，届时将把中日关系推向一个新的高潮。
此外，本报告还收录了大量来自于日本政府权威机构的长期经济数据，具有极高的参考价值。
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