以色列总理内塔尼亚胡称完成组阁仍有希望

以色列总理内塔尼亚胡27日晚在以色列议会发表讲话时说，他仍有时间和希望来组建新一届政府。

内塔尼亚胡表示，他正在尽一切努力，争取在最后期限前完成新一届政府的组建，避免“不必要且昂贵的选举”，“没有理由让国家再瘫痪半年”。

内塔尼亚胡表示，到目前为止，他未能成功说服“以色列是我们的家园”领袖利伯曼加入执政联盟。他说，利伯曼需要接受他在极端正统派犹太教徒服兵役问题上提出的妥协方案。

在内塔尼亚胡讲话之前，以色列议会举行一读投票，以66票赞成、44票反对通过由内塔尼亚胡领导的利库德集团提出的解散议会提案。该提案必须经过二读和三读投票才能生效。如果内塔尼亚胡未能在29日“最后期限”前达成执政联盟协议，以色列议会可能将在29日晚举行两轮投票，决定是否进行新的选举。

据报道，内塔尼亚胡组阁遇到的主要“死结”在于极端正统派犹太教徒免服兵役的问题。内塔尼亚胡领导的利库德集团在议会只有36个席位，他要完成组阁，必须和其他右翼政党组建执政联盟。利伯曼要求即将组建的新政府通过极端正统派犹太教徒服兵役法案，否则拒绝加入执政联盟，这一要求遭到同属右翼的极端正统派犹太党派的反对。双方分歧影响内塔尼亚胡组建执政联盟。

以总统里夫林4月17日宣布，正式授权现任总理内塔尼亚胡组建新一届政府。本月29日是内塔尼亚胡组阁的“最后期限”。

以色列4月9日举行第21届议会选举，利库德集团和其他右翼政党共获得65个席位，其主要竞争对手蓝白党和其他中左翼政党获得其余55个席位。（记者陈文仙 吕迎旭）

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