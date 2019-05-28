“平等合作是中美关系唯一出路”——访中国国际经济交流中心副理事长魏建国

近期，美方挥舞加征关税大棒，漫天要价，导致中美经贸磋商严重受挫。中国国际经济交流中心副理事长魏建国在接受记者采访时说，中国需要的是一个平等互利的协议，而不是以势欺人、居高临下、蛮横无理的协议。美方必须明白，平等合作是中美关系唯一出路。

记者：美国一些政客公然表示，美中之间的协议必须更有利于美方，对此您怎么看？

魏建国：一个好的协议文本，应该满足谈判双方各自的需要。如果谈判协议仅让一方满意，而另一方的需求特别是核心利益和重大关切没有得到满足，这样的协议是执行不了的，甚至会被推翻。国际经贸历史和多年的双边多边谈判经验都反复验证了这一点。

纵观中美经贸谈判，中方团队释放了最大的诚意，恰恰是美方导致谈判严重受挫。总结来看，美方有三个“没想到”：

一是美方在谈判中对中方捍卫国家核心利益和重大关切的意志和决心没有想到。美方极限施压，对中方进行全方位攻击。美方在谈判中的要求，涉及中方核心利益和重大关切。中方代表团坚守底线，捍卫国家立场，维护民族利益，表达了坚定的立场和决心，这是美方没有想到的。

二是美方对中方的抗打击能力如此之强没有想到。面对美方极限施压，中方始终冷静沉稳对待，保持强大的战略定力。这种定力，来自中国发展的强大韧性、巨大潜力和蓬勃活力，也来自中方对此次谈判的最大诚意。

三是美方对加征关税给美国民众利益造成的损害之大没有想到。美方宣布对中国输美商品加征关税后，美国国内的消费者、进口商反应强烈，特别是农产品商、普通百姓生活利益受损严重。一年多来的事实证明，美方打贸易战的办法是行不通的。

美国一些政客想通过极限施压威逼中国让步，为自身换取政治筹码，结果可能会适得其反。中美经贸摩擦负面效果已经开始显现，无论对美国经济、中国经济还是全球经济都是如此。美国一些政客大搞霸凌主义，出尔反尔，破坏以规则为基础的多边贸易体制、世界贸易组织改革和联合国可持续发展，也让更多国家看清了他们的真实意图。

记者：面对美方极限施压和经贸摩擦升级，中国应如何应对？

魏建国：经济全球化下，各国生产要素比较优势充分发挥，才形成了当前全球生产链、服务链、供应链紧密相联的格局。这是市场规律下长期形成的合理配置，不能逆潮流而动。

改革开放以来，中国形成了完备的产业链，成为全球供应链中不可或缺的部分。更重要的是，中国拥有大量掌握熟练技术、高水平的技工队伍，这个优势在未来还将继续发挥。

面对贸易保护主义抬头特别是经贸摩擦升级，中国要充分发挥改革开放形成的优势和经验，持续推进高水平开放，推动经济高质量发展。要打造全球最佳营商环境，凡是在我国境内注册的企业，都要一视同仁、平等对待。要坚定不移深化改革、扩大开放，市场预期决定投资者行为，中国开放的大门越开越大，会吸引更多外资来到中国。要加强知识产权保护，依法严厉打击知识产权侵权行为，这不仅是维护内外资企业合法权益的需要，更是推进创新型国家建设、推动高质量发展的内在要求。只要我们保持战略定力，坚定不移做好自己的事，中国发展的势头不可阻挡。

问：近期接连有报道称，华为、大疆、海康威视等中国科技企业面临来自美方的技术供应限制措施。对此您如何看？

魏建国：美方一些人士对中国技术发展不是采取合作的态度，而是作为对手压制，充分暴露了其遏制中国发展的用心，是霸凌主义的突出表现。

历史已经证明，中国的科学技术从来不会因为遏制而不发展，一味打压只会更加激发中国人民特别是广大科研人员和企业家自力更生、奋发图强的精神。这提醒我们，要创造良好创新生态环境，在开放条件下推动同各国在市场化法治化原则基础上开展技术交流合作，坚持走创新驱动的道路。

美国有一句谚语，打不败的敌人才能成为朋友。总想骑在别人头上，指手画脚，妄图遏制其他国家发展，这种做法终将失败。（新华社记者安蓓）

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