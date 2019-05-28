英北爱联盟党首度进入欧洲议会 倡举行二次脱欧公投

据“中央社”报道，27日，英国北爱尔兰联盟党(Alliance Party of Northern Ireland)表示，该党首次在欧洲议会选举中赢得席次，更显示英国应举办第二次脱欧公投。

据报道，联盟党党魁朗恩(Naomi Long)主打英国再举办脱欧公投的政见，赢得北爱在欧洲议会3席中的第2席。

北爱尔兰在2016年脱欧公投时赞成留在欧盟(EU)，但北爱尔兰最大政党进入伦敦的少数党政府并倡议脱欧。在此次欧洲议会选举中，北爱候选人支持留欧者也比赞成脱欧者多。

报道称，这是联盟党创党以来在全国性投票表现最好的一次。朗恩在北爱首府贝尔法斯特计票中心称：“这是关乎脱欧的投票……大家投给继续留在欧盟，赞成再给人民一次投票机会”“人们团结在联盟党身后，传递我们想留在欧盟这个信息”。

据悉，亲欧盟的爱尔兰民族主义“新芬党”(Sinn Fein)与支持脱欧的民主联盟党(Democratic Unionist Party)都保住欧洲议会席次。

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)