尼泊尔清理超10吨珠峰垃圾 4具遇难者遗骸被寻回

人民网讯 据联合早报网报道，世界最高峰珠穆朗玛峰的春天登山季进入尾声，尼泊尔相关管理人员近日在珠峰发现了了4具遇难者遗骸，并清理了大约10吨垃圾。
报道说，由于全球暖化使冰河消融，原本埋藏的遇难者遗骸和垃圾随之显露。数十年来的商业登山活动使得垃圾不断堆积。
尼泊尔人员发现的4具遇难者遗骸上周已由直升机载运下山。尼泊尔旅游局人员吉米尔（Dandu Raj Ghimire）告诉记者，他们的身份已被辨识。（老任）
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