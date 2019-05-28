“中马建交45周年图片展”在吉隆坡举行

为了庆祝中国和马来西亚建交45周年，由马来西亚-中国总商会主办的“中马建交45周年图片展”27日在吉隆坡隆雪华堂举行，马来西亚各界人士、中资企业及中国留学生代表等300多名嘉宾出席。

马来西亚外交部长赛夫丁（左十）、中国驻马来西亚大使白天（左九）、马来西亚对华特使陈国伟（右十）等嘉宾为图片展开幕。张纹综 摄

马来西亚外交部长赛夫丁在开幕仪式上表示，中国和马来西亚的关系源远流长。45年来，两国在各个领域的合作都取得了丰硕的成果。

他说，今天的图片展记录了两国建交以来共同走过的风雨历程，呈现了很多珍贵的历史瞬间，每一张照片背后都有一个故事值得现代人铭记。

马来西亚外交部长赛夫丁（右）、中国驻马来西亚大使白天（左）等嘉宾欣赏参展照片。张纹综 摄

中国驻马来西亚大使白天表示，45年前，中马两国领导人以超凡的战略眼光，高屋建瓴地做出了中马建交的历史性决策，开启了两国相互认知和交往的大门。

他说，今天的图片展可以让两国民众回顾中马两国风雨同舟、携手发展的历史，从中得到新的启发和动力，让两国友好更加深入人心。

马来西亚对华特使陈国伟说，看到这些沾满历史尘埃的老照片，仿佛进入了时光隧道，思绪万千。他说，中马建交45年来，两国共同经历了风风雨雨，今天的成果得来不易，值得后辈人仔细的回味和珍视。

他说，我们在这里共同参与“中马建交45周年图片展”，就是对“一带一路”中民心相通的最佳实践，我们要继续努力，多举办类似的活动，为中马友好助力。

图片展上，马来画家共绘马中友好。张纹综 摄

“中马建交45周年图片展”由马来西亚隆雪华堂和丝路在线新媒体中心共同承办，展出了两国在不同历史时期交往照片120幅，涵盖了政、经、文、教、军等各个领域。

主办方介绍，图片展首站将持续展出到5月31日，此后将在全马多个城市举行巡展。（林昊 王大玮）

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)