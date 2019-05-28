巴基斯坦官员和学者认为“一带一路”让巴经济“强筋健骨”

巴基斯坦政府官员和学者日前表示，“一带一路”建设为巴基斯坦带来巨大机遇，促进了巴经济健康可持续发展，绝非一些西方国家所诬称的“债务陷阱”。

作为“一带一路”先行先试重要项目，5年来，中巴经济走廊在能源、交通基础设施、瓜达尔港、产业合作等领域取得显著进展，22个早期收获项目有11个已完成并投入运营，另有11个在建。

巴基斯坦经济事务部常务秘书努尔·艾哈迈德用一组数据驳斥了“债务陷阱”的说法。他告诉新华社记者，巴基斯坦外债总额约为1060亿美元，其中来自中国的贷款仅占这一数字的10%左右，其余约90%贷款来自国际货币基金组织、巴黎俱乐部和其他国际组织等。

“中国一直大力支持巴基斯坦发展，总是在巴基斯坦经济遇到困难时伸出援手。中国向巴基斯坦提供贷款，同时在巴投资兴业，这是巴中两国的双赢。”努尔·艾哈迈德说。

2018年，巴基斯坦计划、发展和改革部在一份声明中说，中巴经济走廊相关的中国政府贷款综合利率仅约为2%，还款期为20至25年，还款期从2021年开始。中巴经济走廊没有对巴方目前的偿贷造成任何直接负担，走廊建设的投资给巴基斯坦经济带来的红利抵消了先前资本外流造成的负面影响。

声明还说，巴基斯坦以往曾遭遇外来投资枯竭的困境，经济发展也曾因能源短缺和基础设施落后而陷入停滞，正是中国挺身而出，支持巴基斯坦经济发展。

统计数字显示，中巴经济走廊建设开展5年来，巴基斯坦国内生产总值平均增速达4.77%，外国对巴直接投资增长了约240%。据不完全统计，仅中巴经济走廊中的17个项目就为巴政府贡献税收9.3亿美元。

巴基斯坦国立科技大学中国研究中心主任赛义德·贾韦德说：“巴基斯坦深陷西方债务陷阱时，看似只有借新款还旧款一条路可以走，但中国通过对巴基斯坦加大投资，帮助巴基斯坦经济站稳脚跟，摆脱西方设下的债务陷阱。”他认为，“一带一路”建设是在为巴基斯坦经济“强筋健骨”。

过去相当长一段时间，巴基斯坦能源严重依赖石油和天然气等进口，除了不利于优化能源结构，还对巴国际收支平衡造成巨大压力。

如今，中巴经济走廊建设已有7个能源项目建成投产，满足了巴基斯坦860万户家庭的用电需求。2018年，萨希瓦尔和卡西姆港两大燃煤电站累计发电超过160亿度，占全国发电量的四分之一。

巴基斯坦总理伊姆兰·汗日前表示，巴基斯坦计划在10年内大幅减少对进口能源燃料的依赖，同时将充分利用中巴经济走廊建设的水电、可再生能源以及塔尔煤田坑口燃煤电站等能源项目来减少能源缺口。

“中巴经济走廊相关项目，通过利用煤炭、风能、水力等资源发电，帮助巴基斯坦逐步减少对进口能源的依赖，”赛义德·贾韦德说，“西方当然对这一趋势感到不满，因为这会让巴基斯坦减少从他们那里进口昂贵的燃料。国际收支平衡的压力减小了，巴基斯坦自然就摆脱了债务陷阱。”（新华社记者蒋超）

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