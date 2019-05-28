华盛顿发生枪击事件致5人受伤

美国首都华盛顿哥伦比亚特区27日下午发生一起枪击事件，造成5人受伤。
当地警方向媒体通报说，枪击发生在华盛顿东南部一处街区，伤者为4名成年男子和1名儿童，目前已全部被送医治疗，其中1名成年男子伤势较重。
警方说，目前尚无有关嫌疑人的信息，警方正在搜寻1辆银色或灰色轿车。
这是华盛顿东南部地区连续第二天发生枪击事件。26日上午，1名枪手在一处停车场开火，造成1名未成年人死亡、3人受伤。（记者孙丁 徐剑梅）
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