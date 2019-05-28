中荷两国还有更大合作潜力——访中国驻荷兰大使徐宏

“中国和荷兰关系的发展给两国人民带来实实在在的利益，双方还有更大的合作潜力和更宽的合作领域等待发掘。”“我们希望荷兰同中方一道，积极落实两国领导人达成的重要共识，大力推进‘一带一路’框架下的务实合作，为双方各领域交流合作创造有利条件。”中国驻荷兰大使徐宏日前接受新华社记者专访时说。

徐宏表示，应荷兰首相吕特邀请，国家副主席王岐山即将访问荷兰，这是两国高层又一次重要交往。近年来，中荷关系持续快速发展，进入历史最好时期。两国对双边关系的重视以及双边合作的广度和深度同步上升，这至少体现在三个方面。一是高层交往保持高热度。两国政治互信不断加深，为双边关系发展指明了方向。

二是务实合作迈向高水平。近年来，特别是在“一带一路”倡议提出后，中荷合作的广度和深度不断拓展。2018年，中荷双边贸易额创历史新高，荷兰成为中国在欧盟的第二大贸易伙伴。中荷之间相继开通多趟中欧班列，中国近半数赴欧深水货轮首站在鹿特丹港停靠。双方各领域务实合作不断推进，开放合作、互利共赢已成为中荷关系的强劲音符。

三是人文交流呈现高质量。大熊猫“武雯”和“星雅”带着中国人民的深情厚谊来到荷兰已两年多，赢得了众多“粉丝”。现在每周近100架次直航客货运班机往返阿姆斯特丹和中国7大城市，每年有近35万中国游客到荷兰旅游，近万名中国留学生在荷求学，海牙中国文化中心及10余所孔子学院和课堂先后开设。两国在文化、教育、艺术、体育等方面交流互鉴频繁密切。

徐宏说，中荷友好交往历史悠久，是互利共赢的典范。同时，中荷都是多边主义和自由贸易的坚定维护者，面对当前单边主义、保护主义的逆流和当今世界诸多不确定因素带来的风险，中荷之间加强合作将有助于筑牢多边主义、自由贸易、开放型世界经济的堤坝，维护国际贸易体系及世界的稳定与发展。此外，中荷携手还将有助于应对气候变化、老龄化等人类社会面临的共同挑战。

徐宏说，中国近期公布了许多改革开放的新举措。第二届“一带一路”国际合作高峰论坛宣布中国将促进更高水平对外开放、更大力度加强知识产权保护国际合作、更大规模增加商品和服务进口、更加有效实施国际宏观经济政策协调。今年3月，中国还通过了外商投资法，不断完善对外商的依法管理和保护，这些举措无疑将为促进中外经贸合作、实现互利共赢创造更好的法治和政策环境，也将为荷兰企业在华营商提供更多机遇和支持。

徐宏说，希望荷兰同中方一道为两国企业投资营商提供公开、公正、非歧视的环境，进一步增进两国人民相互了解和友谊，推动两国关系在相互尊重、合作共赢基础上持续稳固发展。（刘芳）

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