联合国亚太经社会第75届年会在曼谷举行

人民网曼谷5月27日电（记者林芮） 联合国亚太经社会第75届年会部长级会议27日至28日在泰国曼谷举行，主题为“增强人民能力，确保包容性和平等”。泰国诗琳通公主、柬埔寨首相洪森、联合国亚太经社会执行秘书阿利斯夏巴纳等出席会议。中国外交部部长助理张军率团与会。

张军在一般性辩论中发言表示，当今世界既面临巨大发展机遇，也面临严峻挑战和不确定性，在此形势下，亚太经社会应秉持初心，把握正确方向，采取有力行动，为本地区发展创造开放、包容、有利的环境。他强调要坚决反对滥用国家力量打压他国创新企业、人为干预企业经营、扭曲全球市场的行为，呼吁为国际科技合作和企业创新营造公平、公正、非歧视的环境。

与会期间，张军会见了阿利斯夏巴纳、年会主席蒙古国外长朝格特巴特尔和哈萨克斯坦、韩国代表团团长。各方积极评价“一带一路”倡议对地区互联互通和落实2030年议程的重要促进作用，赞赏中方坚持多边主义，推动构建开放型世界经济，积极推动国际发展合作，为全球和地区作出积极贡献。

27日，“一带一路”促进可持续发展主题会议在曼谷联合国亚太经社会总部举行。张军在会上致开幕词时表示，面对当今世界各种风险和挑战，我们将把共建“一带一路”同2030年议程更紧密地对接，为全球可持续发展汇聚更多力量。他强调，不能搞所谓的某国优先和零和博弈，更不能把自身发展建立在搞经济霸凌和损害别国利益的基础之上。

“一带一路”促进可持续发展主题会议由中国、泰国、哈萨克斯坦、联合国亚太经社会秘书处和泰国七世王学院共同主办。来自30多个国家的150多名代表参加了这一会议。与会各方认为“一带一路”是促进可持续发展的机遇和繁荣之路，支持中国提出的高质量共建“一带一路”理念和举措。

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