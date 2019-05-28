研究预测：未来100年小体型动物成“主流”

英国南安普敦大学一项最新研究预测，随着环境变迁，未来100年适应能力更强的小体型鸟类和哺乳动物将逐步成为动物中的主流，大体型动物则可能面临灭绝风险。
该校学者领衔的团队集中分析了15484种陆上哺乳动物和鸟类，包括它们的身体特征、生存环境、体型和食物链等，并对比了那些被列为濒危物种的动物数据。相关结果已刊登在新一期英国《自然·通讯》杂志上。
该团队的评估显示，未来100年里，哺乳动物的平均体重会下降25%；总体而言，体型更小、繁衍能力更强、主要捕食昆虫以及能够在多样环境中生存的动物会成主流，比如啮齿类动物和鸣禽；而那些适应能力较差的大型动物很可能会灭绝，包括草原雕和黑犀牛等。
报告主要作者、南安普敦大学学者罗布·库克说：“目前对鸟类和哺乳动物最大的威胁就是人类——包括森林砍伐、狩猎、集约式农业、城市化等人类活动以及全球变暖，已导致这些动物的不少栖息地被破坏。我们所预测的物种体型大幅下降，可能会进一步对生态系统和进化的可持续性带来负面影响。”（记者 张家伟）
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