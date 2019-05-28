欧洲议会选举传统大党失利 人事角力逐步展开

综合报道，随着欧洲议会选举结果尘埃落定，欧盟人事角力27日逐步展开，各国领导人面对的是传统主流政党选票，持续遭疑欧派和绿党等势力吸纳的政治新局面。

据报道，人事角力战场包括欧洲理事会和欧盟执委会主席、欧洲议会议长、欧盟外交与安全政策高级代表，以及欧洲中央银行(ECB)总裁等职位。各国领导人28日将在布鲁塞尔举行的高峰会兼晚宴上，首度正式折冲。

不过，法国总统马克龙已率先开枪，为己方争取筹码，宣布将在峰会登场前，与其他欧盟国家领导人分别举行一对一会晤，其中包括在欧洲议会选举中大有斩获、领导西班牙社会劳工党(PSOE)的总理桑切斯，以及德国总理默克尔。

默克尔已表示，将支持握有议会180席的最大跨国党团、中间偏右的“欧洲人民党”(EPP)及其主席韦柏，尽管欧洲人民党此次选举也蒙受不小打击。不过，马克龙不支持韦柏，认为他缺乏领袖魅力，还有其他欧洲国家领导人持有类似质疑。

由于中间偏左的社会与民主进步联盟(Progressive Alliance of Socialists and Democrats)掌握的席次，预料将从既有的185席下滑至147席，两大主流党团将不再具多数优势，而必须在法案审议和高阶人事任命上，寻求自由派和绿党支持。

巴黎欧洲智库雅克德洛尔研究所研究员麦雅尔指出，选举结果意味着，欧洲议会中没有政治团体强势到足以让己方人马强行登上欧盟执委会主席宝座。“没有一位候选人能宣称自己获多数支持，所以才有现在的开放赛局。”新任欧盟执委会主席人选必须拥有足够号召力，让各种不同势力达成共识。

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)