外交部就美“还没准备好同中国达成经贸协议”作出回应

就美“还没准备好同中国达成经贸协议”作出回应

外交部发言人陆慷27日在例行记者会上就美方称“还没准备好同中国达成经贸协议”一事作出回应。

据报道，正在日本访问的美国总统特朗普27日声称，美国还没准备好同中国达成经贸协议。

陆慷在回答相关提问时表示，一段时间以来，美方、包括一些高层人士在内，围绕中美经贸磋商有过各种各样的说法，有的时候说很快要达成协议，有的时候又说达成协议可能有困难。

“就在同一时期，中方的表态始终是一致的。”陆慷说，“第一，我们始终认为，两个国家之间的任何分歧，包括中美在经贸领域的分歧，当然应该通过友好协商和磋商谈判解决；第二，我们始终坚持，中美之间的经贸磋商必须基于相互尊重和平等互利的原则。”（记者侯晓晨）

坚决反对美以任何形式任何借口与台湾官方往来

外交部发言人陆慷27日在例行记者会上表示，坚决反对美国政府以任何形式、任何借口与台湾方面进行官方往来，他敦促美方慎重妥善处理涉台问题，以免对中美关系和两国在重要领域的合作产生影响。

据报道，台湾方面声称，美国总统国家安全事务助理博尔顿近期与他的台湾“对应官员”进行了会谈。

陆慷在回应相关提问时说：“鉴于美国政府已经明确承认，中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府，并承诺它与台湾只是保持非官方的往来，所以不存在所谓李大维先生与博尔顿先生是‘对应官员’一说。”

“对于你提到的事，中方表示强烈不满和坚决反对。”陆慷说，“我们再次敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，停止美台官方往来或提升实质关系，慎重妥善处理涉台问题，以免对中美关系和两国在重要领域的合作产生影响。”（记者侯晓晨）

人员往来、人文交往不应当政治化

外交部发言人陆慷27日在回答相关提问时表示，保持人员往来与人文交往是促进中美各领域交流与合作的基础，符合两国人民的共同愿望，不应当人为地把它政治化或施加干扰。

在当日例行记者会上，有记者问：据报道，近日，耶鲁大学校长苏必德发表声明，强调国际学生和学者是受欢迎和尊重的，开放是美国顶尖大学取得卓越成就的关键，也必须始终是耶鲁大学的标志。在近来美国政府以“国家安全”为由，对中美人文交流人为设限、加强审查的背景下，中方如何看待耶鲁大学这一声明？

“事实上，发表类似声明的远不止耶鲁大学一家。”陆慷说，“去年12月中美元首阿根廷会晤时，特朗普总统向习近平主席明确表示，欢迎中国留学生赴美留学。但令人遗憾的是，一段时间以来，美方一些部门、机构毫无依据、不择手段地对正常的中美人文交流进行限制、设置障碍，对中美正常的人员往来和人文交流产生严重干扰，坦率地讲，这不符合两国人民的愿望，也引发了中美两国学界乃至社会各界的广泛担忧。”（记者侯晓晨）

(责编：任付丽(实习生)、樊海旭)