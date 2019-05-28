读懂习近平这“三问”（望海楼）

今年是新中国成立70周年，也是红军长征出发85周年。5月20日，在江西于都中央红军出发纪念馆，习近平总书记会见了红军后代和革命烈士家属代表。次日，在推动中部崛起工作座谈会上，他一连问了三个问题：“长征中能活下来的有多少人？红军战士靠的是什么？图的是什么呢？”这三问，每一问都直逼人心、发人深省。

无论个人、组织还是国家，做出选择尤其重大抉择时，一些问题必须想清楚、讲明白。面对世界百年未有之大变局、中华民族伟大复兴的战略全局，新时代每个奋斗者都要直面这“三问”。

“长征中能活下来的有多少人？”这是奋斗之问。革命年代，奋斗是打仗，牺牲的可能是生命。每个红军战士都明白，进行长征，可能成功也可能失败，可能生也可能死。但他们依然选择出发，尽管自己随时可能倒下，却坚信革命必然成功。未来70年，关键是未来30年，是实现“两个一百年”奋斗目标的时间，同样需要奋斗，需要牺牲。实现中华民族伟大复兴的中国梦，需要每一个中国人脚踏实地的奋斗。我们深知，最重要的还是做好我们自己的事情，功成不必在我，功成必定有我。

“红军战士靠的是什么？”这是信念之问。习近平回答说，“他们靠的就是坚定的革命理想信念。最重要的信念就一条，就是相信共产党，相信红军，相信跟着红军走就是有前途，相信共产党做的事情就是为穷苦老百姓好，相信共产党说的就是真理。”有了信念，就有了精神，长征精神、井冈山精神和苏区精神等革命精神催人奋进。有人说，中国现在挺难的，国际国内各种不利因素有长期性、复杂性。话说回来，中国啥时候不难？中国一直都难，但一直都没被难倒。非但没被难倒，还常常绝境重生，愈挫愈勇，取得胜利。中国靠的是什么？靠的是信念，靠是的精神，靠的是中国共产党的领导。

“图的是什么呢？”这是初心之问。磨难和牺牲、历史和现实可以见证：为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴，这是中国共产党人的初心和使命，也是红军战士所图的东西。无论是建立中国共产党，成立中华人民共和国，还是推进改革开放和中国特色社会主义事业，不同时期，中共初心不改，初心也就成了恒心。在新时代，中国人民走在富起来、强起来新征程上，人民对美好生活的向往就是党的奋斗目标，中华民族距离伟大复兴越来越近。越是关键时期，越要回望初心。5月13日的中央政治局会议，释放了一个期待已久的信号：6月开始，全党上下进行一次“不忘初心、牢记使命”主题教育。8天之后，习近平在江西考察时说，主题教育就是进一步筑牢理想信念，就是要在新中国成立70年的时候宣示下一个70年，我们将高举革命的旗帜，继往开来，重整行装再出发。

距离山巅越近，空气越稀薄，难度越大。毫不夸张说，我们现在所处的，是一个船到中流浪更急、人到半山路更陡的时候，是一个愈进愈难、愈进愈险而又不进则退、非进不可的时候。这个时候，我们不忘初心和使命，不忘革命理想和革命宗旨，就能把一个个坎都迈过去。什么陷阱，什么围追堵截，什么封锁线，把它们通通抛在身后！

（正 楷）

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