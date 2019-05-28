“上合示范区为经贸合作提供绝佳平台”

图为上海合作组织国际投资贸易博览会现场。

孟夏的青岛，万物并秀，活力盎然。5月24日至26日，上海合作组织地方经贸合作青岛论坛在此举行，来自18个上合组织相关国家的近400人云集会场，共商地方经贸合作大计。众多参会政要、境外客商表示，论坛将为上合成员国经济发展注入新的动力。

“挖掘上合组织合作新动力”

“当下，世界经济正处在深度调整阶段。贸易保护主义抬头比较明显，国际贸易和投资发展较为曲折，地缘政治因素错综复杂。在这样的背景下，上合组织面临新形势和新任务。”国开行研究院副院长朱文彬说。

本届论坛以“共商、共建、共享——打造上海合作组织地方经贸合作新局面”为主题，围绕“推进互联互通、挖掘上合组织合作新动力”及“促进投资便利化、助力上合组织新发展”两个专题展开讨论。

据悉，此次活动缘起上合组织青岛峰会。去年6月，习近平主席在青岛峰会上宣布，中国政府支持在青岛建设中国—上海合作组织地方经贸合作示范区。

据青岛市市长孟凡利介绍，2018年，青岛与上合组织国家之间的贸易额达55亿美元。截至目前，双向投资累计超过19亿美元。“这些成果充分显示了上合组织地方经贸合作的蓬勃生机。”

“上合示范区为成员国经贸合作提供了绝佳的平台。”上合组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫在致辞中表示，上合组织成员国的经济潜力仍有待发挥。在“一带一路”倡议的支持下，成员国之间必将建立“更加广泛、开放、互利共赢和平等”的伙伴关系。

“本次论坛给中俄经贸合作提供了巨大机遇，我们期待能与中国企业签约。”霍戈耶娃·玛丽亚是俄罗斯伊尔库茨克州的农业企业代表。在接受本报采访时，她兴奋地说，“这是我第五次来到中国，青岛的美丽令人赞叹不已。”

“中国市场潜力无限”

俄罗斯的咖啡豆、吉尔吉斯斯坦的蜂蜜、乌兹别克斯坦的干鲜水果、印度的细密画……作为本届论坛的配套活动，上合组织国际投资贸易博览会吸引了400多家中外机构和企业。

“这是俄罗斯的咖啡豆，你闻闻，多香！”见到瓦伦蒂娜时，她正操着一口流利的中文，向一位女顾客详细介绍手中的产品。

23岁的瓦伦蒂娜来自俄罗斯，曾在哈尔滨学过2年中文。谈及学中文的契机，她笑吟吟地说：“我的祖上有中国血统，对我来说，从事对华工作可以说是一件注定的事。”

在博览会现场，精通中文的境外客商不在少数。“你好，欢迎尝尝我们阿塞拜疆的葡萄酒。”走近阿塞拜疆展区，亲切的中文“吆喝”引人注意。3年前，年轻的商人西姆在中国开启了自己的葡萄酒事业。“北京、上海、青岛、成都……如今，在中国各大城市，你都可以买到我们的商品。”

“作为‘一带一路’倡议的积极支持者，阿塞拜疆与中国的经济关系日益密切。”阿塞拜疆驻华特命全权大使兼商务代表特穆尔·纳迪罗格鲁表示，在上合组织框架下，中阿经济关系达到了新的里程碑。

在乌兹别克斯坦展区，陈列在桌上的特色食品吸引了不少顾客的目光。客商叶廖尔·尤尔达谢夫说，“这是我第一次参加上合组织博览会，我认为中国市场潜力无限。”

“共享数字经济红利”

论坛开幕式上，山东省胶州市汇报了上合示范区建设成果；山东省贸促会与胶州市就设立山东省营商环境上合示范区监测站签订了合作备忘录。

据悉，为加快上合示范区建设，青岛市政府拟从今年起每年举办上合组织地方经贸合作青岛论坛，同期举办上合组织国际投资贸易博览会。

“在青岛峰会期间，我们的领导人集体呼吁，要加强科技创新合作。”诺罗夫表示，这既是时代的要求，也是上合组织成员国之间的共同利益所在。

“建议上合组织各方加强协作，共享数字经济的红利。”中国商务部欧亚司副司长王开轩认为，推动服务贸易与电商合作，将有效带动上合组织国家间贸易提质升级。

实际上，经贸领域的新变化已经悄然发生。

博览会上，数家中国科技公司令人眼前一亮。机器人、智能录音笔、5G产品、VR动感技术……其中，重工企业雷沃工程机械集团在智能化道路上连连发力，向上合组织成员国展示了民族品牌由“中国制造”到“中国智造”的发展路径。

在国内科技品牌争相“出海”之际，电子商务的发展也为上合组织其它国家带来了新的机遇。“如今，中国顾客可以通过海淘，在网上轻松购买我们的农产品。”叶廖尔表示，他的家乡纳曼干州也乘上了电商贸易的东风，开设网站向海外顾客推介当地特色产品。（陶紫东 文／图）

(责编：任付丽(实习生)、樊海旭)