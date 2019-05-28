非国大总书记埃斯·马加舒尔会见中保华安集团总裁孔宪明 双方将积极参与“平安南非”建设

人民网约翰内斯堡5月27日电 （王磊）南非当地时间5月23日下午，非国大总书记埃斯·马加舒尔在约翰内斯堡会见来访的中保华安集团总裁孔宪明，双方就如何参与“平安南非”建设进行了交流互动。
会见中，孔宪明向马加舒尔介绍了中保华安集团及其近年来海外发展情况，并表示愿将中国先进的安防理念和经验带来南非，与南各方合作，积极参与“平安南非”建设，为赴南投资者、旅游者创造更为安全的环境。
马加舒尔饶有兴趣地听取了孔宪明总裁的介绍。他表示，智慧社区建设十分有意义，中保华安可以在南非的城镇、社区进行试点，做出样板，进而推广到南非全国。马加舒尔指出，南非需要学习中国的先进安防理念和保安能力，愿选派相关行业从业者赴中保华安就人防、犬防等方面进行学习、培训。
孔宪明此前还参观了马芦蒂工业园。马加舒尔表示园区安防十分重要，支持中保华安进一步参与该园区的安防建设。
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