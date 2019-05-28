德国企业强调不会撤离伊朗

人民网讯 据来自伊朗的消息，德国企业强调，尽管伊朗遭到美国日益严厉的制裁，但也不会撤离伊朗。
伊朗《和解报》网发表题为“德国企业继续留在伊朗”的文章称，德国工商总会26日发表报告说，虽然美国加大了对伊朗的禁运，但德国公司仍在伊朗境内开展活动。报道引用德国工商总会国际事务处处长特莱尔的话，“60多家德国企业目前仍在伊朗从事它们的贸易活动。”
德国工商总会的报告特别指出，从2019年1月到5月，德国向伊朗出口了价值3.39亿欧元的商品，其中包括机械接口、实验室设备、电子设备和工业产品等。
另据报道，天然气出口国论坛峰会将于今年11月26日在赤道几内亚首都马拉博召开，正在伊朗访问的赤道几内亚矿产和自然资源部部长27日向伊朗政府递交了希望伊朗总统鲁哈尼出席论坛峰会的邀请函。据报道，天然气出口国国论坛成员占全球天然气产量的44%，占世界储量的67%，占液化天然气贸易的66%。
报道称，伊朗是天然气大国，该国的天然气储量34万亿立方米，位居世界第一，是美国的三倍。（安国章）
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