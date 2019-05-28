巴西监狱发生囚犯冲突 致15死多伤

人民网讯 据法新社报道，当地时间26日， 巴西地方监狱当局表示，北部亚马逊州（Amazonas）监狱当天上午11时探视时间，发生囚犯冲突事件，导致15人死亡，多人受伤。

这座距亚马逊州首府玛瑙斯（Manaus）约28公里的监狱，2017年1月也曾爆发过冲突事件，历时近20小时，造成56人死亡。

根据官方数据，巴西监狱人口为世界第三多，截止2016年6月共关押726712人，是巴西监狱可收容人数的两倍。除人数严重超员外，巴西监狱的帮派暴力问题严重，暴动及越狱未遂时有发生。（老任）

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