巴西监狱发生囚犯冲突 致15死多伤

人民网讯 据法新社报道，当地时间26日， 巴西地方监狱当局表示，北部亚马逊州（Amazonas）监狱当天上午11时探视时间，发生囚犯冲突事件，导致15人死亡，多人受伤。
这座距亚马逊州首府玛瑙斯（Manaus）约28公里的监狱，2017年1月也曾爆发过冲突事件，历时近20小时，造成56人死亡。
根据官方数据，巴西监狱人口为世界第三多，截止2016年6月共关押726712人，是巴西监狱可收容人数的两倍。除人数严重超员外，巴西监狱的帮派暴力问题严重，暴动及越狱未遂时有发生。（老任）
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】