法国里昂爆炸案 多名嫌犯被拘包括一名女性

人民网讯 据法新社报道，24日，法国中部城市里昂发生一起爆炸案。27日，多名嫌疑犯在当地接受传讯，之后被拘押，其中包括1名女性。

巴黎检察院方面表示，第一名嫌疑犯是一名24岁的年轻男子，他在公共道路上被警方发现并控制。法国内政部长卡斯塔纳表示，里昂警方和法国国内安全总局已联合向巴黎检察院提交反恐部门的信息报告。

法国东南部城市里昂市中心24日下午发生爆炸，造成至少13人受伤，9位受伤的女性当中，1位是年仅10岁的女童。一名男子当天下午骑自行车来到市中心一广场附近面包店门口，放下一个箱子，随后箱子发生爆炸。事后，蒙面嫌疑犯骑自行车的照片迅速被官方发布，他的指纹信息也被发现。

根据警方消息，嫌疑犯很可能在制作的爆炸物中使用了三过氧化三丙酮，但剂量不大。其他几名嫌犯，暂时没有公布具体消息，但被拘押的嫌犯当中有1名女性。（老任）

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