奥地利总理库尔茨被罢免  曾是世界最年轻政府首脑

人民网讯 综合英美媒体报道，奥地利议会27日在一项不信任投票中将总理库尔茨（Sebastian Kurz）罢免。在此之前，一项腐败丑闻让他领导的联合政府陷入分裂。
库尔茨今年32岁，是世界上最年轻的政府首脑，他所在的奥地利人民党得到极右翼自由党的支持。库尔茨曾经与自由党组成联合政府。
库尔茨和他所在的政党在26日举行的欧洲议会选举中表现不俗，但得票不足以让他避免成为二战以来首位在不信任投票中失势的奥地利总理。库尔茨在脸书上发帖，“民众将会在9月份的选举中做出选择”。（老任）
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