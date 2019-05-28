安倍热情接待特朗普 难掩日美多重分歧

美国总统特朗普25日至28日访问日本，行程看点纷呈——“高尔夫外交”、传统相扑比赛，以及见日本新天皇。

不过，特朗普和日本首相安倍27日举行会晤后共见记者，谈到了双边贸易谈判、涉朝问题等美日之间的“硬核问题”。

有分析认为，安倍先为特朗普精心安排了贵宾礼遇和“亮点”，希望其“带着好心情”进入下一环节，但换来“面子”却难换“里子”，解决不了两国在农产品和汽车等重要贸易问题上的深重隔阂，以及在涉朝问题上的明显分歧。

【新闻事实】

26日一早，安倍陪同前一晚抵达日本的特朗普“上演”两人间的“保留节目”——“高尔夫外交”，并在社交媒体上发布了两人微笑自拍照。随后，两人共同观赏了相扑比赛，特朗普给获胜选手颁发了一座重约27公斤的“美国总统杯”。当天中午，安倍让特朗普吃上了美国牛肉制成的汉堡。晚上，宾主又到地道的东京烧烤餐厅用餐。

27日上午，特朗普成为见日本新天皇的首位外国元首。随后，安倍与特朗普举行了近3个小时的会晤。

会后在共见记者时安倍说，双方就加快日美贸易谈判进程达成一致。不过，他并未回答有关“特朗普透露今年8月美日贸易谈判可能达成一致”的问题。

特朗普则强调美国要削减与日本的贸易赤字、扫清对日出口贸易壁垒，并否认美国未来加入跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的可能性。

【深度分析】

在贸易问题上，日本立正大学经济学院教授苑志佳说，日美在贸易问题上分歧聚焦于农产品和汽车领域。一方面，美方想要日方扩大开放农产品市场，这有利于特朗普政府在明年连任选战中吸引美国农业州支持，日方对此很难接受；另一方面，日方希望美国不要对日本输美汽车加征关税，但美方态度强硬。

苑志佳说，安倍特意安排特朗普在这个时间点上访日，称得上“用心良苦”。

正值日本参议院选举在即的关键时刻，安倍政府不希望特朗普访日时触及贸易议题，以免弊多利少。特朗普也不得不斟酌的是，如果此时“极限施压”日方，可能不利于安倍所在自民党的选情，进而动摇日美关系，因此可能推迟具体行动。

美国外交学会日本问题专家希拉·史密斯说，外交层面的热络难以掩饰双方在贸易问题上的诸多分歧，日本不仅面临美国政府对钢铁和铝产品加征关税的影响，其汽车产业也正面临美方关税手段的威胁。

在涉朝问题上，日美也存在分歧。史密斯指出，站在日方的角度上看，特朗普对朝鲜近期试射行动的“轻描淡写”，是在传递美国只在乎自身安全而非美日同盟共同安全的信号。

此外，史密斯认为，美日明年将对驻日美军下一个5年军费分担展开谈判。鉴于美韩今年在军费分担谈判中的纠葛以及美国明年进入选战周期，预计谈判将给美日关系增添变数。

【即时评论】

在观看相扑比赛时，安倍或许向特朗普介绍了：作为日本国技，相扑不仅关乎力量和技巧，也追求规范和礼仪。相扑运动员被称为力士，而最高级别力士被称为横纲。与丰厚收入和较高地位相对应，横纲在赛场内外都要承受更为严格的礼仪规范和道德要求。

身为全球贸易“头号选手”，美国在实力超群的同时，却动辄对贸易伙伴甚至长年盟友使用霸凌手段，屡屡挑战和冲击国际贸易规则。

须知，“失道寡助”是必然，“美国优先”并不能让美国“再次伟大”。

【背景链接】

据《华盛顿邮报》报道，自特朗普出任美国总统以来，安倍与特朗普的见面和通话次数已超过40次。

2017年1月23日，刚刚宣誓就任美国总统的特朗普签署行政命令，正式宣布美国退出跨太平洋伙伴关系协定。

此后，美方寻求与日方签订双边贸易协定，以削减美国对日贸易逆差。

美日4月15日和16日在华盛顿举行首轮部长级贸易谈判。双方围绕农产品及汽车等工业产品关税问题争执不下。（记者：刘秀玲 郭洋 姜俏梅 刘品然；编辑：孙浩）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)