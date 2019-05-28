穆塔里卡成功连任马拉维总统

这是马拉维现任总统、民主进步党领导人彼得·穆塔里卡（中）在南部乔洛地区一处投票站参加投票的资料照片（5月21日摄）。 新华社记者 彭立军 摄

新华社马拉维布兰太尔5月27日电（记者彭立军）马拉维选举委员会27日在经济首都布兰太尔公布了21日举行的总统选举结果，现任总统、民主进步党领导人彼得·穆塔里卡成功连任，任期5年。

马拉维选举委员会公布的数据显示，穆塔里卡得票率为38.57%，反对党马拉维大会党领导人拉扎勒斯·查克维拉得票率为35.41%，位居第二。现任副总统、联合改革运动党领导人索洛斯·奇利马获得20.24%的选票，位居第三。

根据马拉维宪法，马拉维大选每5年举行一次，候选人获简单多数票即可当选总统。

穆塔里卡现年78岁，2014年当选总统。此间舆论分析认为，穆塔里卡执政期间因着力改善基础设施建设和控制通货膨胀，以及实行农业补贴和农村供电计划等惠农政策，在马拉维农村地区获得广泛支持。

马拉维21日举行了总统、议会和地方政府“三合一”选举，这是马拉维自1994年以来举行的第六次多党制大选。在超过685万注册选民中，逾510万选民参与投票，投票率为74.44%。马拉维选举委员会25日晚公布了议会选举结果，但总统选举结果因主要反对党投诉选举存在舞弊而未能公布。

欧盟、非盟、南部非洲发展共同体等国际观察团组织23日发表初步观察声明，表示马拉维大选虽然在竞选期间存在紧张局势，但是整体选举过程和平透明，组织良好。

马拉维地处非洲东南部，面积不到12万平方公里，是世界最不发达国家之一。

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