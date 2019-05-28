俄罗斯成功发射一颗导航卫星

俄罗斯国防部27日发表声明说，俄空天军当天用“联盟-2.1B”火箭成功发射一颗“格洛纳斯-M”导航卫星。
声明说，莫斯科时间27日9时23分（北京时间14时23分），俄罗斯空天部队从该国西北部阿尔汉格尔斯克州普列谢茨克发射场，用“联盟-2.1B”中级运载火箭成功发射一颗“格洛纳斯-M”导航卫星。火箭发射升空和将卫星送入轨道的过程正常。目前地面中心已成功接收到来自这颗卫星的信号，卫星内各系统运行正常。
格洛纳斯全球卫星导航系统是俄罗斯的军民两用系统，可为全球用户提供陆地、海上及空中的定位和导航服务。
“联盟-2”系列运载火箭是俄罗斯目前使用的主要运载火箭类型之一，于2004年11月8日首次发射成功。（记者李奥）
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