英国相位争夺激烈 约翰逊或成“阻截”目标

英国环境、食品与农村事务大臣迈克尔·戈夫26日宣布角逐下任保守党党首，令下任首相竞争者增至8人。

在执政党内部，前外交大臣鲍里斯·约翰逊是党首热门人选，同时构成最大争议。同样角逐党首的国际开发大臣罗里·斯图尔特誓言，不会在约翰逊领导的政府内任职。英国媒体报道，保守党正上演一场“阻截约翰逊”选战。

【老对手】

戈夫26日在位于首都伦敦的住所外告诉媒体记者：“我可以确认，我将角逐这个国家的首相。我相信，我已经准备好团结保守党、实现脱离欧洲联盟并领导这个伟大的国家。”

截至26日，前议会下院领袖安德烈娅·利德索姆、国际开发大臣斯图尔特、前就业与养老金大臣埃丝特·麦克维伊、前“脱欧”事务大臣多米尼克·拉布、前外交大臣约翰逊、外交大臣杰里米·亨特、卫生大臣马修·汉考克和戈夫宣布角逐党首。

戈夫和约翰逊曾经是政治盟友。英国2016年以公投形式确定“脱欧”后，时任首相戴维·卡梅伦辞职，戈夫和约翰逊相争不下，最终都没有能够入主唐宁街10号首相府。

2016年竞争党首的还有利德索姆。她22日以无法让议会审议和表决她自己不认可的英国“脱欧”《退出协议法案》为由辞职。

作为保守党党首，现任首相特雷莎·梅24日承认为实现英国“脱欧”所作努力失败，宣布6月7日辞去党首并留任首相至保守党选出新党首。依照流程，保守党议员首先以表决方式从多名候选人中选出两人，然后由保守党大约12万名成员表决，选出党首；新党首将直接出任首相。

【新压力】

《星期日泰晤士报》描述，约翰逊遭遇党内对手“围攻”。

约翰逊主张10月31日必须“脱欧”，即便采取“无协议脱欧”方式。

反对这一立场的国际开发大臣斯图尔特接受英国广播公司采访时说，约翰逊本月早些时候告诉他，不会推动“无协议脱欧”。“而今看来，他就是为了要‘无协议脱欧’。”

斯图尔特说，如果约翰逊当选党首并出任首相，他不会在新一届政府中任职。

英国财政大臣菲利普·哈蒙德26日重申，下任首相将难以逾越英国议会的意志，实现“无协议脱欧”。

哈蒙德说，英国不太可能在无协议的情况下“脱欧”，因为议会下院将“断然反对”这一做法。“无协议脱欧”将对英国产生巨大经济和财政影响，“不仅将挑战我，还将挑战我的同僚”。

2019年3月13日，英国议会下院表决确认，反对英国在任何情况下“无协议脱欧”。（陈立希）（新华社专特稿）

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