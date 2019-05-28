日本多地出现高温天气 北海道气温刷新纪录

日本多地26日出现高温天气，北海道佐吕间町观测到的最高气温达39.5摄氏度，刷新日本5月最高气温和北海道全年最高气温纪录。这也是北海道5月气温首次突破35摄氏度。
日本全国926处观测点中，513处观测到30摄氏度以上高温，53处观测到35摄氏度及以上高温。这53处观测点主要集中在北海道。
共同社报道，酷热天气导致宫城县一名男子身亡，全国至少467人送医治疗。
日本先前5月最高气温是37.2摄氏度，1993年出现在秩父市。（陈立希）【新华社微特稿】
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】