日本多地出现高温天气 北海道气温刷新纪录

日本多地26日出现高温天气，北海道佐吕间町观测到的最高气温达39.5摄氏度，刷新日本5月最高气温和北海道全年最高气温纪录。这也是北海道5月气温首次突破35摄氏度。

日本全国926处观测点中，513处观测到30摄氏度以上高温，53处观测到35摄氏度及以上高温。这53处观测点主要集中在北海道。

共同社报道，酷热天气导致宫城县一名男子身亡，全国至少467人送医治疗。

日本先前5月最高气温是37.2摄氏度，1993年出现在秩父市。（陈立希）【新华社微特稿】

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