欧洲议会选举投票结束 多国绿党成绩骄人

欧洲议会选举投票26日结束。初步计票结果显示，多个欧洲联盟成员国的绿党成绩骄人。一些国际媒体预期，鉴于“亲欧”主流政党优势减弱、持“疑欧”立场的极右翼和民粹主义政党影响力有限，绿党可能在新一届欧洲议会发挥更重要的作用，继而推动欧盟更加积极应对气候变化。

【增势力】

在德国，绿党得票率大约20%，是2014年欧洲议会选举的两倍，成为仅次于执政党基督教民主联盟的欧洲议会德国第二大党，击败另一传统政党社会民主党。

欧洲生态党——绿党在欧洲议会“法国站”获得13.4%选票，排名第三，领先老牌右翼政党共和党和左翼传统党派社会党。

在英国，绿党得票率12.4%，比上届欧洲议会选举增加一倍。在奥地利、爱尔兰和荷兰，绿党得票率在两位数。

代表英国英格兰东南部地区竞选欧洲议会议席的绿党候选人亚历山大·菲利普斯说：“看到绿党击败（英国执政党）保守党着实让我吃惊。英国和欧洲政治版图正在发生地震。”

欧洲生态党—绿党党首扬尼克·雅多认定，欧洲议会显现“绿色浪潮，我们是主要角色”。

一些欧盟成员国政府领导人承认绿党势力不容小觑。法国总理爱德华·菲利普告诉媒体记者，选民释放“与生态紧急状态相关的信息”，“在欧洲各地，我们的市民，尤其是年轻人要求我们果断行动”。

爱尔兰总理利奥·瓦拉德卡在“推特”祝贺绿党：“这是民众的明确信息，他们想要我们付出更多，应对气候变化，我们收到了。这需要在个人、社区和政府层面作许多改变。”

德国北莱茵——威斯特伐利亚州州长阿明·拉舍特说，绿党所获得票率为“政坛敲响警钟”。

【拒“廉价”】

作为欧盟的监督、咨询和立法机构，欧洲议会是欧盟核心机构之一，设751个议席。

截至27日，初步计票结果显示，欧洲议会绿党党团可能获得70个议席，比上届选举多18席。美联社报道，不出意外，绿党党团可能成为欧洲议会第四大党团，有权参与选择下届欧盟委员会主席。

法新社和路透社记者预期，尽管影响力相对有限，但在日趋分裂的欧洲议会内部，绿党团体将成为各派竞相拉拢的势力，即发挥“造王者”作用。

绿党团体的领导人说，要想赢得绿党支持，代价不会“便宜”。绿党将寻求在欧盟内部强化对工业企业的管理，设定更为高远的减排目标，限制塑料垃圾等。

欧盟2014年设定目标，到2030年，欧盟整体二氧化碳排放量以1990年为基准减少40%。只是，绿党减排新愿景可能在欧盟内部遇阻，德国总理安格拉·默克尔去年反对为减排设置更高目标。（杜鹃）（新华社专特稿）

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